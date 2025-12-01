«Главный пострадавший — экономика, а личные проблемы россиян меркнут». Эксперты — о новом повышении утильсбора

Таможенники отмечают в ноябре 2025 года кратное увеличение потока машин, ввезенных на частных лиц Источник: Челябинская таможня

С 1 декабря в России начинают действовать увеличенные ставки утильсбора, а еще через месяц состоится очередное плановое повышение: в некоторых случаях тарифы достигнут запретительных величин.

Источник: Семен Казьмин

В ближайший месяц нас ждут следующие изменения утилизационного сбора: с 1 декабря начинают действовать новые ставки для автомобилей мощнее 160 л. с. Утильсбор для них будет прогрессивным: диапазон мощности разделен на сегменты по отметкам 160 л. с., 190 л. с., 220 л. с., 250 л. с., 280 л. с. и так далее до 500 л. с.;

для автомобилей мощнее 160 л. с. увеличенные ставки будут действовать даже при ввозе их для частного использования . До сих пор для этой категории сбор оставался символическим: 3,4 тысячи (новые) или 5,2 тысячи (подержанные автомобили);

для электромобилей и последовательных гибридов увеличенные ставки действуют, начиная с мощности 80 л. с. В этом случае берется не пиковая мощность, а так называемая 30-минутная, которая в 2–3 раза ниже максимальной (указывается в ЭПТС);

с 1 января 2026 года утильсбор вырастет для всех категорий автомобилей, и для машин мощнее 160 л. с. ставки будут увеличены повторно (несмотря на декабрьскую наценку);

в ряде случаев ставки утильсбора станут запретительными, например, даже при частном ввозе дизельного Kia Sorento с января придется отдать 2,364 млн рублей, а общий таможенный платеж (с учетом возросшего НДС) составит 3,364 млн . Это в полтора раза выше стоимости автомобиля в Южной Корее. Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк говорит, что для основной массы покупателей декабрьское повышение не столь чувствительно, поскольку те ориентируются на машины менее 160 л. с. «Однако чувствительность рынка к этому повышению будет крайне высокой, поскольку оно затрагивает наиболее маржинальный и динамично растущий сегмент — мощные кроссоверы и внедорожники, — считает она. — Фактически, мы можем наблюдать исчезновение целого пласта популярных предложений, что создаст эффект домино: часть спроса переместится в сегмент до 160 л. с., усиливая там конкуренцию и оказывая давление на цены. Таким образом, даже не задевая напрямую ядро рынка, это изменение спровоцирует структурный сдвиг и общую нервозность».

Geely Monjaro представлен в России официально, но также является лидером частного импорта (данные агентства «Автостат» за январь — октябрь 2025 года) Источник: пресс-служба компании Geely

Для импортеров, по мнению Ирины Франк, ситуация четко разделилась на два слоя: те, кто возят менее мощные машины, сохранят выгодные условия (в том числе, при частном ввозе). Но наибольший удар придется по машинам мощнее 160 л. с., которые ввозили физлица, поскольку для них увеличение стоимости составит 1–2 млн рублей. Отдельно Ирина Франк отмечает влияние новых ставок на рынок современной экологичной техники. «Под удар попадает подавляющее большинство актуальных моделей электромобилей и гибридов, поскольку мощность типичного электрокара сегодня значительно превышает установленный лимит (80 л. с. — Прим. ред.). Мы уже видим конкретные прогнозы по подорожанию: такие флагманские и набирающие популярность модели, как Zeekr 001 или Lixiang, могут стать дороже на 1,5–2 миллиона рублей. Это выводит их из категории массового премиума и переводит в сегмент эксклюзивных покупок».

Zeekr 001 в очередной раз обновился и стал мощнее, поэтому импортеры ожидают существенного подорожания Источник: Артем Краснов

Ирина Франк убеждена, что последствия для рынка экологичной техники будут драматичными, потому что новые правила тормозят этот развивающийся сегмент. Основной удар, по ее словам, приходится как раз на наиболее современные и привлекательные модели, создавая перекос в сторону маломощных устаревших «электричек». Январское повышение утильсбора затронет уже все категории машин. «Важно понимать, что это не два разрозненных события, а единая волна удорожания, которая накатывает поэтапно, — объясняет Ирина Франк. — Декабрьский пересмотр методики задает новую, более высокую базовую стоимость владения для целых сегментов, а январская общеотраслевая индексация на 25% дополнительно умножает этот эффект. Это создает кумулятивный удар по покупательной способности».

Даже по старым ставкам утильсбор являлся доминирующим видом таможенных платежей для среднеценовых машин. Теперь он станет таковым и для дорогих автомобилей Источник: Семен Казьмин

Утильсбор рос в 2023, 2024, 2025 годах, иногда не по разу, но прошлые повышения, по словам Ирины Франк, удалось частично сгладить за счет укрепления рубля. «Однако в текущих условиях рынок лишен этого амортизатора, — продолжает она. — Учитывая, что скидки уже остановились, а цены начали расти, у бизнеса практически не остается пространства для маневра, чтобы поглотить новый виток роста издержек. Следовательно, полная стоимость нового утильсбора будет переложена на ценники для всех категорий автомобилей, что окажет еще более заметное давление на спрос». Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что повышение утильсбора принесет эффект, обратный желаемому. «Главный пострадавший — это экономика, — убежден он. — Каждая машина — это генератор расходов на обслуживание, содержание, топливо. Меньше машин, меньше расходов, меньше доходов у смежных отраслей. Второй пострадавший — бюджет РФ, который недополучит сотни миллиардов рублей доходов. На фоне этих пострадавших личные проблемы россиян, которые в очередной раз будут вынуждены заплатить больше, чем планировали, как-то меркнут».