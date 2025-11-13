Спиртовой маневр. Из-за риска дефицита бензина российским НПЗ разрешат использовать этанол

В России готовятся ездить на спиртах Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В Госдуме обсуждают законопроект , обнуляющий акциз на этиловые спирты для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы те смогли разбавлять ими бензин АИ-92 и увеличивать его выработку. По замыслу, это позволит избежать нехватки топлива, которая в последние месяцы привела к ощутимому росту цен. Перед поставкой на НПЗ этанол будут денатурировать, то есть добавлять компоненты с неприятным запахом и вкусом. Но большинство автомобилистов волнует другой вопрос: насколько пригодно «проспиртованное» топливо для современных ДВС? Вопрос не праздный: этанол имеет высокое октановое число, но низкую калорийность и плохо влияет на уплотнители.

Этиловый ответ дронам

Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорит, что у России нет избытка бензинов: страна потребляет 85–90% его выпуска. Ремонты НПЗ, плановые и неплановые, могут привести к нехватке топлива.

«Соответственно, сейчас, когда Украина бьет по российским НПЗ, мы на грани дефицита стоим, — объясняет он. — Чтобы его предотвратить, принимаются меры для увеличения объемов производства, а также для облегчение импорта (обнулена пошлина), в том числе идут всевозможные разрешения на изготовление бензина, например, использовать спирты и другие присадки для поднятия октанового числа. Смысл в том, чтобы разрешить ранее ограниченные методы производства и удовлетворить спрос на бензин внутри страны».

Чем хорош зеленый змий

Этанол давно известен как альтернатива бензину и может использоваться в моторе с искровым зажиганием как в чистом виде, так и в смеси с бензинами в любой пропорции. Самый большой опыт в этой области имеет Бразилия, где большая часть автопарка ездит на чистых этиловых спиртах или на их смесях с бензином. Программа перехода на этанол действует в стране с 1970-х ради снижения зависимости от нефти. Спирты бразильцы получают из сахарного тростника, и такое топливо можно считать углеродно-нейтральным, так что это действительно «зеленый» змий.

Мода на спирты есть и в Европе, где бензины нередко имеют добавку до 5–10% этанола. Их получают также из растительного сырья: кукурузы, сахарной свеклы, зерна. В Старом Свете продают и бензин Е85 с содержанием этанола до 85%, хотя для его использования нужны двигатели, адаптированные под такую смесь (flex-fuel). Этанол плохо влияет на уплотнители и обладает повышенной коррозионной активностью (из-за гигроскопичности), что требует использования в топливной системе специальных материалов. Кроме того, при прочих равных расход этанола примерно в 1,5 раза выше, чем бензина, поэтому моторы типа flex-fuel имеют топливные насосы и форсунки повышенной производительности. Однако при содержании спиртов до 10% конструктивных изменений не требуется.

А что в России?

У нас спирт получают из сахара и зерновых культур, но как топливо не используют, вероятно, из-за питейной проблемы: всегда есть риски «утечек» в направлении алкомаркетов. Логика та же, что с метанолом, который является идеальным сырьем для омывающих жидкостей , но запрещен к свободной продаже.

Жечь спирт в моторах мешает прежде всего акциз в 740 рублей за литр. В правительстве планируют отменить его для спиртов, используемых при производстве бензина АИ-92, что, по оценкам, увеличит выработку на 100 тысяч тонн в месяц — это 5–7% от общего объема.

С точки зрения техники и нормативов ничего менять не придется: российские требования к бензинам допускают содержание этанола на уровне 5% (по объему), а о большем количестве речи, скорее всего, не идет.

Хорошее ли топливо — спирт?

В целом, да, но с оговорками. Он хорошо горит и имеет октановое число более 100 единиц, поэтому работает и как антидетонатор. Из минусов: химическая агрессивность и невысокая калорийность: низшая теплота сгорания у этанола 27–30 МДж/кг против 42–46 МДж/кг бензина. В пересчете на литр разница — примерно 40–50%.

Это не снижает мощность мотора, потому что у спирта другое стехиометрическое соотношение воздуха к топливу (9:1 против 14,7:1 у бензинов). То есть при одинаковом количестве кислорода в цилиндре спирта можно сжечь больше, поэтому именно на мощности мотора это если и сказывается, то не драматично.

Но при заданном объеме бензобака спирты обеспечивают худший пробег на заправке. Если автомобиль проезжает на баке бензина 600 км, то на спирту — 400 км. При добавлении спирта в пределах 5% эффект не так заметен, но всё же литровый расход топлива подрастет примерно на 1,5%. Если переводить в деньги, считайте, что энергетически эквивалентный литр топлива подорожает примерно на 1 рубль.

Поможет ли спиртовой маневр?

Игорь Юшков считает, что идею нужно рассматривать в череде других мер, которые предпринимают власти для исключения дефицита бензина.

«Что будет в следующем году, сложно сказать, потому что всё будет зависеть от того, сможем ли мы обеспечить безопасность НПЗ, — говорит эксперт. — Но в любом случае правительство перестраховывается, и нынешние меры направлены на то, чтобы попытаться за зиму еще и накопить определенный запас готового бензина к следующему летнему автомобильному сезону. Сейчас ситуация на рынке сбалансировалась за счет того, что потребление снизилось. Но в России ярко выраженный сезонный спрос, поэтому важно не только обеспечить текущие потребности, но также накопить топливо на будущий период высокого спроса».