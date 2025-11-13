НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Спиртовой маневр. Из-за риска дефицита бензина российским НПЗ разрешат использовать этанол

Спиртовой маневр. Из-за риска дефицита бензина российским НПЗ разрешат использовать этанол

В некоторых странах уже ездят на таком топливе

860
В России готовятся ездить на спиртах | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUВ России готовятся ездить на спиртах | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В России готовятся ездить на спиртах

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В Госдуме обсуждают законопроект, обнуляющий акциз на этиловые спирты для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы те смогли разбавлять ими бензин АИ-92 и увеличивать его выработку. По замыслу, это позволит избежать нехватки топлива, которая в последние месяцы привела к ощутимому росту цен. Перед поставкой на НПЗ этанол будут денатурировать, то есть добавлять компоненты с неприятным запахом и вкусом. Но большинство автомобилистов волнует другой вопрос: насколько пригодно «проспиртованное» топливо для современных ДВС? Вопрос не праздный: этанол имеет высокое октановое число, но низкую калорийность и плохо влияет на уплотнители.

Этиловый ответ дронам

Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорит, что у России нет избытка бензинов: страна потребляет 85–90% его выпуска. Ремонты НПЗ, плановые и неплановые, могут привести к нехватке топлива.

«Соответственно, сейчас, когда Украина бьет по российским НПЗ, мы на грани дефицита стоим, — объясняет он. — Чтобы его предотвратить, принимаются меры для увеличения объемов производства, а также для облегчение импорта (обнулена пошлина), в том числе идут всевозможные разрешения на изготовление бензина, например, использовать спирты и другие присадки для поднятия октанового числа. Смысл в том, чтобы разрешить ранее ограниченные методы производства и удовлетворить спрос на бензин внутри страны».

Чем хорош зеленый змий

Этанол давно известен как альтернатива бензину и может использоваться в моторе с искровым зажиганием как в чистом виде, так и в смеси с бензинами в любой пропорции. Самый большой опыт в этой области имеет Бразилия, где большая часть автопарка ездит на чистых этиловых спиртах или на их смесях с бензином. Программа перехода на этанол действует в стране с 1970-х ради снижения зависимости от нефти. Спирты бразильцы получают из сахарного тростника, и такое топливо можно считать углеродно-нейтральным, так что это действительно «зеленый» змий.

Мода на спирты есть и в Европе, где бензины нередко имеют добавку до 5–10% этанола. Их получают также из растительного сырья: кукурузы, сахарной свеклы, зерна. В Старом Свете продают и бензин Е85 с содержанием этанола до 85%, хотя для его использования нужны двигатели, адаптированные под такую смесь (flex-fuel). Этанол плохо влияет на уплотнители и обладает повышенной коррозионной активностью (из-за гигроскопичности), что требует использования в топливной системе специальных материалов. Кроме того, при прочих равных расход этанола примерно в 1,5 раза выше, чем бензина, поэтому моторы типа flex-fuel имеют топливные насосы и форсунки повышенной производительности. Однако при содержании спиртов до 10% конструктивных изменений не требуется.

А что в России?

У нас спирт получают из сахара и зерновых культур, но как топливо не используют, вероятно, из-за питейной проблемы: всегда есть риски «утечек» в направлении алкомаркетов. Логика та же, что с метанолом, который является идеальным сырьем для омывающих жидкостей, но запрещен к свободной продаже.

Жечь спирт в моторах мешает прежде всего акциз в 740 рублей за литр. В правительстве планируют отменить его для спиртов, используемых при производстве бензина АИ-92, что, по оценкам, увеличит выработку на 100 тысяч тонн в месяц — это 5–7% от общего объема.

С точки зрения техники и нормативов ничего менять не придется: российские требования к бензинам допускают содержание этанола на уровне 5% (по объему), а о большем количестве речи, скорее всего, не идет.

Хорошее ли топливо — спирт?

В целом, да, но с оговорками. Он хорошо горит и имеет октановое число более 100 единиц, поэтому работает и как антидетонатор. Из минусов: химическая агрессивность и невысокая калорийность: низшая теплота сгорания у этанола 27–30 МДж/кг против 42–46 МДж/кг бензина. В пересчете на литр разница — примерно 40–50%.

Это не снижает мощность мотора, потому что у спирта другое стехиометрическое соотношение воздуха к топливу (9:1 против 14,7:1 у бензинов). То есть при одинаковом количестве кислорода в цилиндре спирта можно сжечь больше, поэтому именно на мощности мотора это если и сказывается, то не драматично.

Но при заданном объеме бензобака спирты обеспечивают худший пробег на заправке. Если автомобиль проезжает на баке бензина 600 км, то на спирту — 400 км. При добавлении спирта в пределах 5% эффект не так заметен, но всё же литровый расход топлива подрастет примерно на 1,5%. Если переводить в деньги, считайте, что энергетически эквивалентный литр топлива подорожает примерно на 1 рубль.

Поможет ли спиртовой маневр?

Игорь Юшков считает, что идею нужно рассматривать в череде других мер, которые предпринимают власти для исключения дефицита бензина.

«Что будет в следующем году, сложно сказать, потому что всё будет зависеть от того, сможем ли мы обеспечить безопасность НПЗ, — говорит эксперт. — Но в любом случае правительство перестраховывается, и нынешние меры направлены на то, чтобы попытаться за зиму еще и накопить определенный запас готового бензина к следующему летнему автомобильному сезону. Сейчас ситуация на рынке сбалансировалась за счет того, что потребление снизилось. Но в России ярко выраженный сезонный спрос, поэтому важно не только обеспечить текущие потребности, но также накопить топливо на будущий период высокого спроса».

Цены на бензины резко росли в течение лета, а осенью на некоторых АЗС стали ограничивать продажу топлива. Эксперты оценивают ситуацию как сложную, но не критическую.

Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Топливо Бензин НПЗ Спирт Алкоголь
Комментарии
12
Гость
5 часов
Ждём массовый отказ двигателей, особенно высокотехнологичных. Для жигуляторов разницы нет.
Гость
5 часов
Дело Василия Алибабаевича живёт!
Читать все комментарии
