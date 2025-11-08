«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда

Кроссоверы Tenet производят на заводе, где когда-то делали Volkswagen, включая соразмерный Tiguan Источник: Артем Краснов

Самым быстрорастущим брендом осенью стал Tenet: продажи начались в конце августа, а уже в октябре он попал в пятерку самых востребованных. Наш автожурналист Артем Краснов считает, что проекты типа «Тенета» определят краткосрочное будущее сборочного автопрома России, но у них есть ахиллесова пята. Приводим его мнение.

Недавно был в Калуге и заехал к бывшему заводу Volkswagen в индустриальном парке Грабцево. Огромная парковка за сетчатым забором заставлена теперь не «поликами» и «Рапидами», а кроссоверами Tenet. Ряды из сотен одинаковых «семерок» тянутся до горизонта, уходя, так сказать, в будущее российского автопрома. Теперь оно вот такое, латентно-китайское (латентно, потому что формально бренд «Тенет» и материнская компания «АГР Холдинг» — российские).

Машинами заставлены площадки вокруг завода Источник: Артем Краснов

Это не мертвые запасы, как в случае с уже остановленным проектом Xcite, который за первый год работы наклепал в четыре раза больше машин, чем сумел продать. Tenet хоть и эксплуатирует те же кроссоверы Chery Tiggo (4, 7, 8), взял куда более резвый старт и за первые два месяца продал 10 тысяч машин. С учетом разгона производства это позволяет претендовать на уровень спроса в 70–80 тысяч машин уже сейчас, а в следующем году посильной кажется планка 100+ тысяч.

Xcite X-Cross 7 построен на базе дорестайлингового Chery Tiggo 7 Pro, тогда как Tenet T7 использует более современную версию Tiggo 7L Источник: Артем Краснов

В октябре произошло и вовсе знаковое событие: Tenet обогнал по продажам исходный бренд Chery. Официально связь Tenet и Chery не подтверждается, и формально китайским партнером нового проекта является малоизвестная компания Defetoo. Равно как Chery отрицает свой уход с рынка. Но уже видно, что Tenet с первых месяцев замещает исходный бренд, заняв его место в топ-5 самых востребованных марок.

На запуске производства «Тенетов» присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

По информации из дилерской среды, распределением последних Chery также занимается представительство Tenet, то есть китайская сторона уже отстранилась от работы. Оставшиеся кроссоверы Tiggo 4, 7, 8 в основном тоже калужской сборки (такие машины выпускали в первой половине 2025 года). Скоро их полностью сменят аналогичные «Тенеты», а крупный кроссовер Chery Tiggo 9 продолжат импортировать, пока не закончится квота для российского рынка.

Почему бренд Chery уходит из России? Китайская компания отрицает это, но по всем признакам в перспективе 2–3 лет марка Chery если не исчезнет в России, то радикально сократит присутствие. Когда-то она была самым прибыльным инобрендом в стране и регулярно входила в топ-5 самых популярных автомарок. Ее вероятный уход связывают с выходом в сентябре 2025-го на Гонконгскую фондовую биржу. В преддверии этого Chery ликвидировала все принадлежащие ей ООО (или находится в процессе), а соответствующие функции сейчас выполняют структуры, связанные с российским «АГР Холдинг». Какие именно отношения между китайской и российской сторонами, непонятно, но похоже, что Chery из полноценного участника авторынка России с 20-летним стажем превращается в поставщика компонентов для автосборки.

Быстрый успех «Тенета» во многом связан с продажей машин через автосалоны Chery, получившие двойное брендирование. Приходя за китайским кроссовером, покупатели еще имеют возможность выбрать автомобиль под оригинальным брендом, но если нужен экземпляр поновее — это уже «Тенеты». Технических отличий от Chery российской сборки практически нет.

Tenet T4 — копия Chery Tiggo 4 в версии после очередного рестайлинга Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Цены также близки к оригиналу. Например, Tenet T4 стоит от 1,999 миллиона рублей в версии с механической коробкой передач и атмосферным мотором и от 2,25 миллиона рублей с турбодвигателем и шестиступенчатым роботом. Это почти идентично стоимости аналогичного Chery Tiggo 4.

Tenet T7 — аналог Chery Tiggo 7L, очередного рестайлинга «семерки» Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Tenet T7 стоит от 2,68 миллиона рублей в версии с 1,6-литровым мотором (150 л. с.) и семиступенчатым роботом, Chery Tiggo 7L — столько же. В октябре Tenet T7 обзавелся полным приводом, и цена таких версий начинается от 2,88 миллиона рублей, опять же, аналогично «Чери».

Tenet T8 сделан на базе Chery Tiggo 8 Plus, который в Россию именно в такой версии не поставлялся Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Tenet T8 стоит от 3,54 миллиона, но идут сразу с двухлитровым мотором и полным приводом. У близкого (но не идентичного) Chery Tiggo 8 Pro Max остались еще моноприводные версии с 1,6-литровым моторами и ценой от 3,04 миллиона. Сравнимые с «Тенетами» версии Tiggo 8 Pro Max стоят от 3,59 миллиона рублей.

На стороне «Тенета» — преимущества местной сборки. «АГР Холдинг» подписал специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом, что означает компенсацию утильсбора, частичную или полную, по мере углубления локализации. В условиях непрерывно растущих ставок «утиля», которые уже в январе достигнут 800 тысяч, это важный плюс.

«Тенеты» выпускают со сваркой и окраской кузовов, что обеспечивает ненулевую степень локализации. Хотя до уровней Volkswagen — еще много лет упорной работы Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

«Тенеты» выпускают в режиме полного цикла, со сваркой и окраской кузовов, поэтому наверняка госсубсидии будут почти сразу (точных условий СПИКа мы не знаем). Это позволит «АГР Холдинг» если не снижать цены, то гибче играть ими в переменчивых условиях. Подобные козыри успешно разыгрывает тульский Haval, чей кроссовер Jolion несколько лет остается самой популярной иномаркой России и одной из самых доступных.

В России в принципе наблюдается сдвиг в пользу машин российской и белорусской сборки: так, в 2025 году отличную динамику показывают Belgee и Solaris. Последним проектом также управляет «АГР Холдинг», хотя его будущее туманно из-за отсутствия поставок компонентов и неопределенности с обратным выкупом завода компанией Hyundai. По неофициальной информации, на заводе могут наладить сборку GAC. У «АГР Холдинг» есть и другие планы: компания готовится перезапустить бывший завод GM в Петербурге, наладив там выпуск Jaecoo под маркой Jeland. Много амбиций у калининградского «Автотора», который выпускает ассортимент иномарок, включая «черевский» бренд Jetour. «Москвич» звезд с неба не хватает, но скоро, вероятно, расширит линейку новой моделью на базе англо-китайского MG.

Автомобили российской сборки снова вытесняют импортируемые машины из топ-10 рейтинга продаж Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Все это напоминает возврат росавтопрома к состоянию, в котором он был до 2022 года, разве что европейские, японские и корейские марки сменились китайскими. Но есть важное отличие. Если раньше сборочные заводы принадлежали крупным автоконцернам, что гарантировало их стабильную и долговременную работу (вне геополитических бурь), то все нынешние проекты — это инициатива российской стороны, от которой материнские компании из Китая все больше дистанцируются , скрывая себя под завесой выдуманных брендов и малоизвестных компаний. И ассортимент моделей, а также доступность компонентов, во многом зависит от прихоти китайской стороны.

Поэтому рассуждать о будущем таких проектов почти невозможно. Слишком много рисков: настроения китайской стороны, новые санкции, ухудшение экономики России — всё это может обнулить такой проект на любой стадии (что мы видели на примере Xcite).

Но если брать ближайшую перспективу, бренды вроде Haval, Belgee и Tenet станут костяком российского автопрома, как когда-то им были Hyundai, Volkswagen и Renault.

Артем Краснов