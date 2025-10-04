В России готовятся поднять штрафы за отсутствие детского кресла до 200 тысяч

Детей до трех лет разрешено перевозить исключительно в автолюльке Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

В России штрафы за отсутствие детского кресла в машине могут вырасти до 200 тысяч рублей. Эта мера необходима, так как действующая система штрафов перестала работать, а дети всё чаще получают травмы в автомобилях.

Об этом РИА Новости рассказал первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. По его словам, штрафы за отсутствие детского кресла не повышали около 10 лет, отчего они перестали работать.

«Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей», — заявил депутат.

Федяев уточнил, что в отношении водителей административный штраф могут увеличить с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических — со 100 до 200 тысяч рублей.

Также Федяев отметил, что количество детей, которые получают травмы в ДТП из-за неправильной перевозки, растет.