НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

1 м/c,

вос.

 765мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Полезная часть гриба
Проблема с транспортом
Афиша на октябрь
Сэкономить время и нервы на врачах
Плиты на путях
Построят гостиницу
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Авто В России готовятся поднять штрафы за отсутствие детского кресла до 200 тысяч

В России готовятся поднять штрафы за отсутствие детского кресла до 200 тысяч

Штрафы за это нарушение не повышали около 10 лет

235
Детей до трех лет разрешено перевозить исключительно в автолюльке | Источник: Александр Левчук / NGS42.RUДетей до трех лет разрешено перевозить исключительно в автолюльке | Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Детей до трех лет разрешено перевозить исключительно в автолюльке

Источник:
Александр Левчук / NGS42.RU

В России штрафы за отсутствие детского кресла в машине могут вырасти до 200 тысяч рублей. Эта мера необходима, так как действующая система штрафов перестала работать, а дети всё чаще получают травмы в автомобилях.

Об этом РИА Новости рассказал первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. По его словам, штрафы за отсутствие детского кресла не повышали около 10 лет, отчего они перестали работать.

«Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей», — заявил депутат.

Федяев уточнил, что в отношении водителей административный штраф могут увеличить с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических — со 100 до 200 тысяч рублей.

Также Федяев отметил, что количество детей, которые получают травмы в ДТП из-за неправильной перевозки, растет.

Детей до трех лет разрешено перевозить исключительно в автолюльке, а вот с 3 до 7 лет — в детском кресле, размер которого соответствует параметрам ребенка. Детей с 7 до 11 лет можно перевозить без специального кресла, но лишь на заднем сиденье и с использованием ремня безопасности. На переднем сиденье необходимо использовать детское кресло.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Детское кресло Машина Штраф ПДД Дети
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление