«Задача — измотать автомобилиста». Юрист раскритиковал инициативу страховых о допвыплатах по ОСАГО

В Госдуме рассматривается законопроект об изменении схемы компенсации по ОСАГО: он прошел первое чтение, а во втором обсудят ряд важных поправок. В Российском союзе автостраховщиков изменения подают как сделанные исключительно в пользу автомобилистов, но юристы склоняются к мнению, что лейтмотив другой — осложнить практики, позволявшие автовладельцам претендовать на справедливые компенсации за разбитый автомобиль. Например, исключается возможность требовать возмещение по рыночным ценам, а не единой методике Российского союза автостраховщиков (РСА).

Что предлагается

Законопроект, по словам главы РСА Евгения Уфимцева, подразумевает три основных изменения:

увеличение срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней;

возможность провести ремонт самостоятельно и получить допвыплату, если фактические расходы оказались выше, чем компенсация с учетом коэффициента износа ;

возможность запросить дополнительную компенсацию, если расходы оказались выше калькуляции по единой методике РСА (в случае обнаружения скрытых повреждений).

Первый пункт страховое сообщество лоббирует уже около года, ссылаясь на сложности с поиском и закупкой запчастей в условиях санкций. Срок ремонта по направлению предлагается увеличить до 45 суток, причем речь о рабочих днях, то есть фактически до 2 месяцев.

Вторые два пункта, на первый взгляд, выгодны автомобилистам: они позволяют получить выплату с учетом коэффициента износа, организовать ремонт самостоятельно и потребовать от страховой компенсации дополнительных расходов.

Ирония в том, что такое право есть и сейчас и никаких дополнительных норм для получения полной выплаты не нужно. Практика получения компенсаций без учета износа уже устоялась, более того нередко суды обязывают страховые выплатить гораздо больше лимита по ОСАГО, который составляет 400 тысяч.

Почему изменения не в пользу автомобилистов

По мнению автоюриста Льва Воропаева, инициатива РСА создает дополнительные барьеры перед обращением автовладельца в суд, тем самым снижая для страховой риск получить иск на крупную сумму, включающую также штрафы и неустойки.

«Страховые считают ущерб по методике РСА и выплачивают с коэффициентом износа, и зачастую этой суммы не хватает на ремонт, — объясняет Лев Воропаев. — Но сейчас автовладелец имеет право написать досудебную претензию, затем обратиться к финансовому уполномоченному, а в случае отказа идти в суд и добиваться полной компенсации ущерба. Предложенные изменения вынудят его продолжать диалог со страховой, что удлиняет процесс и разбивает его на дополнительные этапы, но главное, на уровне законодательства исчезает возможность требовать возмещения по рыночным расценкам: только по единой методике».

Что такое коэффициент износа? Это величина, зависящая от марки автомобиля, пробега и возраста, которая позволяет снизить страховую выплату на величину до 50%. Конкретное значение рассчитывается по специальным таблицам: годовалая Toyota с пробегом 15 тысяч км имеет коэффициент износа 9%, трехлетний Ford с пробегом 50 тысяч км — 21%, а пятилетняя Lada с пробегом 100 тысяч км — 44%. Машины старше 6–7 лет с пробегами более 100 тысяч км обычно имеют коэффициенты износа 50%, то есть выплата снижается вдвое. Важный момент: при направлении в сервис калькуляция ущерба составляется без учета износа, и этим пользуются автомобилисты.

А как сейчас?

С 2016 года приоритетной формой компенсации является натуральное возмещение (направление на ремонт), но страховые избегают его и в 9 случаях из 10 случаев предпочитают выплатить деньгами, но с учетом коэффициента износа . Поэтому юристы советуют при подаче заявления требовать именно направление на ремонт : это позволяет в будущем добиться полной компенсации. Под оной понимается не только выплата без учета износа, но также по рыночной стоимости деталей , а не по методике РСА, которой пользуются страховые.

Коэффициент износа предполагает, что для старых машин вы будете покупать неновые, более доступные детали, но на практике это зачастую означает ремонт некачественными вторичными запчастями Источник: Дарья Пона

Грубый пример: пусть в аварии пострадала 7-летняя Toyota с пробегом 140 тысяч километров, а ущерб по методике РСА составил 180 тысяч рублей. Для такой машины коэффициент износа составляет 50%, и страховая постарается выплатить клиенту 90 тысяч рублей. При обращении в суд можно добиться не только выплаты без учета износа (то есть 180 тысяч рублей), но также полной компенсации исходя из реальной стоимости ремонта. И это не все: если страховая нарушала те или иные нормы, клиент может претендовать на выплату в его пользу штрафа (50% от суммы) и неустойки (1% за день просрочки). Общие компенсации даже в рамках ОСАГО могут превышать миллион рублей, если действия страховой нарушали статью 393 ГК РФ (подробнее об этом). Теперь применение этих практик могут существенно ограничить.

Новая схема ограничивает выплаты

Законопроект предполагает, что для получения полной компенсации вы должны сначала сделать ремонт самостоятельно, а затем обратиться в страховую за доплатами, причем в два этапа. Сначала — за разницей на коэффициент износа, затем — за компенсацией сверх единой методики РСА, если выявлены скрытые повреждения.

«Всё это очень забюрокрачивает процесс и растягивает его на многие месяцы, чтобы человек устал и уже не обращался в суды, — считает Лев Воропаев. — Задача — измотать автомобилиста. Сначала вы должны самостоятельно организовать ремонт, затем написать заявление в страховую с требованием выплатить сумму без учета коэффициента износа, подтвердив расходы документально. У страховой будет время на ответ, если ответ не устроит, вы должны обратиться с досудебной претензией, затем — к финансовому уполномоченному и только потом в суд».

Но даже не это главное: хуже, что законопроект предполагает выплаты только в рамках лимита по единой методике РСА.

«Это значительно ущемляет права пострадавшего автолюбителя, потому что сейчас, по действующей судебной практике, автолюбитель может взыскать сумму ущерба в рамках рыночной стоимости восстановительного ремонта , что значительно выше, чем предусмотрено единой методикой», — говорит автоюрист.

Аналогичная логика применима к ситуации, когда в ходе ремонта выявились скрытые повреждения. В течение 90 дней автомобилист может обратиться в страховую для компенсации этой суммы, но и тут все непросто.

«По действующему законодательству предусмотрено, что по заявлению гражданина, пострадавшего в ДТП, страховая компания обязана организовать независимую экспертизу, в том числе, зафиксировать скрытые повреждения, — объясняет Лев Воропаев. — На практике же страховые компании почему-то не замечают скрытые повреждения, тем самым уменьшается сумма страхового возмещения. И на автолюбителя перекладывается обязанность по выявлению этих скрытых повреждений. Таким образом, если автолюбитель не захотел обращаться в сервис для выявления скрытых повреждений, страховая компания значительно сэкономила на выплате. И вся оставшаяся разница ляжет на плечи виновного в ДТП, от чего сложившаяся судебная практика пытается уйти, возложив на страховые компании обязанность полного возмещения ущерба от ДТП».

Спасут ли 45 суток?

Увеличение предельных сроков ремонта с 30 до 45 суток Лев Воропаев считает скорее отвлекающим маневром.

«Страховые неохотно направляют на ремонт, и дело не столько в лимите времени, сколько в недостаточности сумм выплат: автосервисы просто не берутся восстанавливать машины за те деньги, что платят страховые, — говорит Лев Воропаев. — Увеличение срока мало что меняет: основная проблема не в этом».

Зато появление дополнительных этапов перед обращением в суд позволит страховым снизить нагрузку на свои юротделы, а отказ от выплат по рыночным расценкам ограничит компенсации суммами, предусмотренными единой методикой РСА.

«У страховых хороший маркетинг»

Интересно, что СМИ подают инициативу в положительном ключе — как сделанную в интересах автомобилистов: например, вот статья «Известий» на эту тему. Президент РСА Евгений Уфимцев называет предложенную схему «дополнительными опциями» для автомобилистов. Поправки уже поддержаны Минфином и Банком России (регулятором рынка ОСАГО).

«Мы постарались сделать простой и прозрачный порядок и учесть нюансы, которые не прописаны в законе, но при этом существуют, и о них должно быть известно страхователю, в частности необходимость уведомить страховую компанию в случае выявления скрытых повреждений, которые не видны при первичном осмотре. Уведомление страховщика об этом позволит получить доплату, в том числе и за скрытые повреждения, которые выявлены в ходе ремонта. Считаем, что реформа натурального возмещения по ОСАГО существенно увеличит возможности автовладельцев», — рассказал Евгений Уфимцев проекту «ОСАГО. Общественная экспертиза».

«У представителей страхового сообщества всегда был хороший маркетинг, они презентуют любые инициативы, как сделанные исключительно во благо клиентов страховых, но на деле почему-то все больше и больше осложняется процесс получения полной выплаты за причиненный ущерб в ДТП», — говорит Лев Воропаев.

В 2019 году появилась дополнительная инстанция в спорах со страховыми — финансовый уполномоченный. Обращение к нему является обязательным перед подачей судебного иска, что еще больше удлиняет споры.

Для некоторых праворульных машин стоимость запчастей в справочнике РСА завышена, чем пользуются автоподставщики Источник: читатель 74.RU

Но если обычным автомобилистам сложно добиться справедливой компенсации по ОСАГО, автоподставщики на старых праворульных машинах даже за легкое ДТП получают суммы до 400 тысяч рублей. Японские олдтаймеры пользуются спросом у мошенников, потому что справочник РСА достаточно щедр к ним: бампер для 20-летнего Nissan Fuga оценен в 350 тысяч рублей, фара — 200 тысяч. Таким образом даже небольшое ДТП позволяет взыскать со страховой полный лимит ОСАГО.

