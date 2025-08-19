Отец с сыном купили в США 34-летнюю машину в идеальном состоянии — таких уже больше не делают

Дмитрий с сыном на фоне Buick Roadmaster Estate Источник: Дмитрий Кузнецов

Житель Новосибирска Дмитрий Кузнецов долгое время увлекался классическими американскими автомобилями — огромными, вместительными, с многолитровыми двигателями. Эти крепкие рамные машины стали знаковой эпохой, которая закончилась в начале 90-х годов. Но такие машины по-прежнему на ходу — любители покупают их, восстанавливают, обслуживают и ездят.

Buick Roadmaster Estate выпущен в 1991 году Источник: Дмитрий Кузнецов

Дмитрий для своего сына Юрия, который сейчас учится в колледже в США в штате Техас, приобрел новый интересный экземпляр — универсал Buick Roadmaster Estate 1991 года. Это внушительная «сухопутная яхта» длиной 5,5 метров, которая вмещает восемь человек и может буксировать хоть дом на колесах, хоть катер.

Один из последних представителей классики Источник: Дмитрий Кузнецов

Начало 90-х — это время, когда в мире авто начали появляться кроссоверы и внедорожники SUV. И в это же время классические американские «крокодилы» достигли своего совершенства, уходя на покой. Рама, 5–6-литров под капотом, толстый металл, низкий рокот двигателя, шикарная отделка, безмерный простор — все это теперь история.

Машина сохранилась в хорошем состоянии Источник: Дмитрий Кузнецов

Универсал Buick Roadmaster Estate Wagon 1991 года выпуска, его Дмитрий вместе с сыном нашли в приличном состоянии, купили, подчистили, довели до ума. Автомобилю 34 года, но используется он в обычном режиме для повседневных дел.

Длина авто более 5 метров Источник: Дмитрий Кузнецов

Гигант в длину достигает 5,53 м, по габаритам он сравним с одним из самых больших джипов в мире — современным Cadillac Escalade ESV.

Передний диван на три места Источник: Дмитрий Кузнецов

— Roadmaster Estate Wagon — универсал, платформа B‑body, три ряда сидений на 8 человек, рамная конструкция, V8, задний привод и атмосфера «большого американца» из начала 90‑х. Он был последним большим рамным универсалом компании General Motors. В потоке он привлекает внимание: таких машин уже просто нет, — рассказывает Дмитрий.

Багажник большого размера Источник: Дмитрий Кузнецов

— В начале 90‑х он был выбором тех, кому нужно «все и сразу»: семьи с детьми — для поездок по стране и отпусков, любители буксировки — катеров, трейлеров, кемперов, состоятельные пенсионеры — для путешествий и дач, — отмечает владелец. Теперь на смену подобным автомобилям пришли минивэны и большие кроссоверы.

Третий ряд в сложенном виде Источник: Дмитрий Кузнецов

Этот Buick Roadmaster Estate весит две тонны, в ширину он более 2 метров, длина багажника 2,5 метра. Мотор 5 литров (крутящий момент 346 Н·м), можно таскать прицеп массой до 2 тонн. Коробка — гидроавтомат, разумеется.

Машина оснащена пневмоподвеской Источник: Дмитрий Кузнецов

— Прочный задний мост, задний привод. Подвеска с системой Dynaride и автоматической подкачкой. Независимо от загрузки автомобиля (пассажиры, багаж или прицеп), дорожный просвет остается постоянным: компрессор регулирует давление в пневмобаллонах, — говорит Дмитрий.

Салон сохранился в первозданном виде Источник: Дмитрий Кузнецов

Уже в начале 90-х в этой машине был функционал, который только сейчас стал стандартом, и то не для всех: электрорегулировки сидений (8 положений), датчик света, который автоматически включает фары с наступлением сумерек, датчик освещенности, управляющий работой климат‑контроля, 3‑канальная ABS (передние колеса + LSD задний мост), климат-контроль, круиз-контроль.

Многоцветная раскраска авто Источник: Дмитрий Кузнецов

— Одна из самых узнаваемых деталей — это пленка под дерево (woodgrain) по бокам кузова. Это отсылка к эпохе 30–50‑х годов, когда кузовные панели делали из массива ценных пород древесины. К началу 90‑х настоящий массив уступил место декоративным панелям и винилу, но традиция осталась, — объясняет владелец.

Машину пришлось обслужить Источник: Дмитрий Кузнецов

Вместе с сыном Дмитрию пришлось немного заняться ремонтом после покупки — все ж машина не нова. Заменили тормозные трубки, блок ABS, перебрали систему кондиционирования, заменили амортизаторы и компрессор подвески.

Третий ряд стоит против хода движения Источник: Дмитрий Кузнецов

Так сидят пассажиры третьего ряда Источник: Дмитрий Кузнецов

Самое интересное — это, конечно, третий ряд сидений с багажником и со всем этим простором. Сиденья раскладываются против хода движения — можно наблюдать убегающую дорогу.

Ниша с запасным колесом Источник: Дмитрий Кузнецов

— В правой нише багажника — запасное колесо и комплект инструментов. Для удобства есть бандаж: потянул — и достал колесо без нагрузки на спину. Владение Roadmaster — это и ShopManual. Сегодня почти ни одна СТО не возьмется за ремонт универсала 1991 года. Все только своими руками. Для молодого владельца это плюс: учиться устройству машины, получать уверенность и опыт, — говорит сын Дмитрия.

Проем багажного отделения Источник: Дмитрий Кузнецов

Открывается багажник несколькими способами — поднимается только стекло, сама дверь откидывается вниз либо открывается вбок (по типу калитки). Посмотрите сами, сколько всего может здесь вместиться.

Такие авто до сих пор ценны Источник: Дмитрий Кузнецов

— Нет камер, ассистентов парковки и электронных помощников — но есть то, чего нет у современных авто: харизма, стиль, комфорт и удовольствие от каждой поездки. Неважно, где ты находишься географически — важны простор и расстояния. Одна и та же философия: большой «американец», созданный для покорения дорог, — заключают владельцы 34-летнего Buick Roadmaster Estate.

