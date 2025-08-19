НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Авто Отец с сыном купили в США 34-летнюю машину в идеальном состоянии — таких уже больше не делают

Отец с сыном купили в США 34-летнюю машину в идеальном состоянии — таких уже больше не делают

Давайте посмотрим на классический американский автомобиль Buick Roadmaster Estate с 5-литровым мотором

198
1 комментарий
Дмитрий с сыном на фоне Buick Roadmaster Estate

Дмитрий с сыном на фоне Buick Roadmaster Estate

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Житель Новосибирска Дмитрий Кузнецов долгое время увлекался классическими американскими автомобилями — огромными, вместительными, с многолитровыми двигателями. Эти крепкие рамные машины стали знаковой эпохой, которая закончилась в начале 90-х годов. Но такие машины по-прежнему на ходу — любители покупают их, восстанавливают, обслуживают и ездят.

Buick Roadmaster Estate выпущен в 1991 году

Buick Roadmaster Estate выпущен в 1991 году

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Дмитрий для своего сына Юрия, который сейчас учится в колледже в США в штате Техас, приобрел новый интересный экземпляр — универсал Buick Roadmaster Estate 1991 года. Это внушительная «сухопутная яхта» длиной 5,5 метров, которая вмещает восемь человек и может буксировать хоть дом на колесах, хоть катер.

Один из последних представителей классики

Один из последних представителей классики

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Начало 90-х — это время, когда в мире авто начали появляться кроссоверы и внедорожники SUV. И в это же время классические американские «крокодилы» достигли своего совершенства, уходя на покой. Рама, 5–6-литров под капотом, толстый металл, низкий рокот двигателя, шикарная отделка, безмерный простор — все это теперь история.

Машина сохранилась в хорошем состоянии

Машина сохранилась в хорошем состоянии

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Универсал Buick Roadmaster Estate Wagon 1991 года выпуска, его Дмитрий вместе с сыном нашли в приличном состоянии, купили, подчистили, довели до ума. Автомобилю 34 года, но используется он в обычном режиме для повседневных дел.

Длина авто более 5 метров

Длина авто более 5 метров

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Гигант в длину достигает 5,53 м, по габаритам он сравним с одним из самых больших джипов в мире — современным Cadillac Escalade ESV.

Передний диван на три места

Передний диван на три места

Источник:

Дмитрий Кузнецов

— Roadmaster Estate Wagon — универсал, платформа B‑body, три ряда сидений на 8 человек, рамная конструкция, V8, задний привод и атмосфера «большого американца» из начала 90‑х. Он был последним большим рамным универсалом компании General Motors. В потоке он привлекает внимание: таких машин уже просто нет, — рассказывает Дмитрий.

Багажник большого размера

Багажник большого размера

Источник:

Дмитрий Кузнецов

— В начале 90‑х он был выбором тех, кому нужно «все и сразу»: семьи с детьми — для поездок по стране и отпусков, любители буксировки — катеров, трейлеров, кемперов, состоятельные пенсионеры — для путешествий и дач, — отмечает владелец. Теперь на смену подобным автомобилям пришли минивэны и большие кроссоверы.

Третий ряд в сложенном виде

Третий ряд в сложенном виде

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Этот Buick Roadmaster Estate весит две тонны, в ширину он более 2 метров, длина багажника 2,5 метра. Мотор 5 литров (крутящий момент 346 Н·м), можно таскать прицеп массой до 2 тонн. Коробка — гидроавтомат, разумеется.

Машина оснащена пневмоподвеской

Машина оснащена пневмоподвеской

Источник:

Дмитрий Кузнецов

— Прочный задний мост, задний привод. Подвеска с системой Dynaride и автоматической подкачкой. Независимо от загрузки автомобиля (пассажиры, багаж или прицеп), дорожный просвет остается постоянным: компрессор регулирует давление в пневмобаллонах, — говорит Дмитрий.

Салон сохранился в первозданном виде

Салон сохранился в первозданном виде

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Уже в начале 90-х в этой машине был функционал, который только сейчас стал стандартом, и то не для всех: электрорегулировки сидений (8 положений), датчик света, который автоматически включает фары с наступлением сумерек, датчик освещенности, управляющий работой климат‑контроля, 3‑канальная ABS (передние колеса + LSD задний мост), климат-контроль, круиз-контроль.

Многоцветная раскраска авто

Многоцветная раскраска авто

Источник:

Дмитрий Кузнецов

— Одна из самых узнаваемых деталей — это пленка под дерево (woodgrain) по бокам кузова. Это отсылка к эпохе 30–50‑х годов, когда кузовные панели делали из массива ценных пород древесины. К началу 90‑х настоящий массив уступил место декоративным панелям и винилу, но традиция осталась, — объясняет владелец.

Машину пришлось обслужить

Машину пришлось обслужить

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Вместе с сыном Дмитрию пришлось немного заняться ремонтом после покупки — все ж машина не нова. Заменили тормозные трубки, блок ABS, перебрали систему кондиционирования, заменили амортизаторы и компрессор подвески.

Третий ряд стоит против хода движения

Третий ряд стоит против хода движения

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Так сидят пассажиры третьего ряда

Так сидят пассажиры третьего ряда

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Самое интересное — это, конечно, третий ряд сидений с багажником и со всем этим простором. Сиденья раскладываются против хода движения — можно наблюдать убегающую дорогу.

Ниша с запасным колесом

Ниша с запасным колесом

Источник:

Дмитрий Кузнецов

— В правой нише багажника — запасное колесо и комплект инструментов. Для удобства есть бандаж: потянул — и достал колесо без нагрузки на спину. Владение Roadmaster — это и ShopManual. Сегодня почти ни одна СТО не возьмется за ремонт универсала 1991 года. Все только своими руками. Для молодого владельца это плюс: учиться устройству машины, получать уверенность и опыт, — говорит сын Дмитрия.

Проем багажного отделения

Проем багажного отделения

Источник:

Дмитрий Кузнецов

Открывается багажник несколькими способами — поднимается только стекло, сама дверь откидывается вниз либо открывается вбок (по типу калитки). Посмотрите сами, сколько всего может здесь вместиться.

Такие авто до сих пор ценны

Такие авто до сих пор ценны

Источник:

Дмитрий Кузнецов

— Нет камер, ассистентов парковки и электронных помощников — но есть то, чего нет у современных авто: харизма, стиль, комфорт и удовольствие от каждой поездки. Неважно, где ты находишься географически — важны простор и расстояния. Одна и та же философия: большой «американец», созданный для покорения дорог, — заключают владельцы 34-летнего Buick Roadmaster Estate.

Дмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
Авто с пробегом Buick Roadmaster Estate Тест-драйв автомобиля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 минуты
Всё лучше чем китайские погремушки.
Читать все комментарии
