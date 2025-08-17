«Исключений не бывает»: автомобилистам напомнили о необычных штрафах — детали

Штраф возможен даже за короткое оставление авто в неположенном месте Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россияне рискуют обнаружить свой автомобиль на штрафной стоянке за подпирание других машин на придомовой территории. Авто придется не только забирать со штрафстоянки, но также заплатить за нарушение, а также за эвакуацию машины. Подробности об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Подпирание машин во дворе считается нарушением правил парковки. Делая это, будьте готовы к справедливому наказанию: нарушение правил стоянки — штраф до 3000 рублей; стоянка вторым рядом на проезжей части — штраф также до 3000 рублей», — объяснил Колунов ТАСС.

Депутат подчеркнул, что исключений из правил не бывает. Это будет считаться нарушением даже для тех, кто не нашел свободного места для парковки и ненадолго отошел в магазин.

Кроме того, если в момент оформления протокола инспектором водителя не будет на месте, то машину просто эвакуируют на штрафстоянку. К тому же придется заплатить не только штраф за нарушение, но и за эвакуацию авто — от 3400 до 7600 рублей.

Колунов рекомендует тем, чью машину подперли во дворе, сообщить в полицию. Но делать это лучше в том случае, если владелец авто не оставил за стеклом записку с номером своего телефона.