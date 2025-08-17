«Исключений не бывает»: автомобилистам напомнили о необычных штрафах — детали

Россияне рискуют обнаружить свой автомобиль на штрафной стоянке за подпирание других машин на придомовой территории. Авто придется не только забирать со штрафстоянки, но также заплатить за нарушение, а также за эвакуацию машины. Подробности об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Подпирание машин во дворе считается нарушением правил парковки. Делая это, будьте готовы к справедливому наказанию: нарушение правил стоянки — штраф до 3000 рублей; стоянка вторым рядом на проезжей части — штраф также до 3000 рублей», — объяснил Колунов ТАСС.
Депутат подчеркнул, что исключений из правил не бывает. Это будет считаться нарушением даже для тех, кто не нашел свободного места для парковки и ненадолго отошел в магазин.
Кроме того, если в момент оформления протокола инспектором водителя не будет на месте, то машину просто эвакуируют на штрафстоянку. К тому же придется заплатить не только штраф за нарушение, но и за эвакуацию авто — от 3400 до 7600 рублей.
Колунов рекомендует тем, чью машину подперли во дворе, сообщить в полицию. Но делать это лучше в том случае, если владелец авто не оставил за стеклом записку с номером своего телефона.
С 1 сентября госпошлина за получение водительских прав в России подорожает в два раза. Также вырастет госпошлина за выдачу госномера на машину и за выдачу пластикового СТС. Подробности об этом мы рассказывали здесь.