Водителям хотят поднять штрафы в 10 раз — за что придется платить больше

Если закон примут, регионы смогут сами устанавливать размер штрафов

В России хотят в 10 раз поднять штрафы для водителей автомобилей и мотоциклов, которые любят шуметь в ночное время. Законопроект об этом уже дорабатывается ко второму чтению, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

«На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз — с 500 рублей до 5000. Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума, и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих „выхлопом“, не дает жителям спать по ночам», — рассказал парламентарий.

По его словам, в случае принятия документ даст регионам возможность самостоятельно увеличивать штрафы ночным гонщикам за шум, но не больше чем до 30 000 рублей.

Законопроект об этом в первом чтении Госдума приняла в 2023 году. Согласно инициативе, регионам хотят дать право штрафовать водителей за шум по ночам. Закон также предусматривает возможность задерживать автомобили с демонтированными или модифицированными глушителями. Фиксировать нарушения планируется с помощью шумомеров с фото- или видеокамерами.

Ранее мы рассказывали, что с 1 сентября 2025 года водительские права подорожают вдвое. Подробнее об изменениях — в материале.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Штраф Автомобиль Шум Ночь
