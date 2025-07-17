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Авто Группа разбора Обзор Кроссовер с женщиной и ребенком залетел под фуру — смотрим видео аварии и разбираемся, был ли шанс этого избежать

Кроссовер с женщиной и ребенком залетел под фуру — смотрим видео аварии и разбираемся, был ли шанс этого избежать

В лобовом столкновении кроссовера и грузовика на трассе погибли два человека

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Момент столкновения с грузовиком | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.comМомент столкновения с грузовиком | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Момент столкновения с грузовиком

Источник:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

В рубрике «Группа разбора» сегодня посмотрим на аварию с тяжелыми последствиями: кроссовер на трассе врезался в грузовик, погибли двое. Вина женщины-водителя кроссовера не вызывает сомнений, поскольку она выехала на встречную полосу. Но в сообществе автолюбителей встает вопрос: мог ли водитель грузовика избежать удара, если бы ушел на обочину или активнее тормозил.

Обычное загородное двухполосное шоссе с ровными обочинами (без глубоких кюветов). Мы видим, как кроссовер Kia Sportage начинает плавно смещаться из своей полосы на встречку. Он минует один грузовик и три легковые машины, но второй грузовик становится роковым — происходит жесткий удар. По данным ГИБДД, в кроссовере погибли женщина 1982 года рождения и ребенок.

Источник:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Очевидно, водитель кроссовера в последние секунды полностью утратила контроль над управлением, стоп-сигналы не загораются даже в момент удара. Одна из версий: женщина могла заснуть за рулем. Но если внимательно посмотреть запись, то создается впечатление, что и грузовик не тормозил до последнего.

Мог ли водитель грузовика избежать ДТП?

Да
Нет
Не знаю

С момента, когда кроссовер начал бесконтрольно смещаться на встречную полосу и до момента удара прошло около 4 секунд. С высоты кабины грузовика это могло быть видно, но пользователи Сети отмечают, что визуально грузовик не замедляется, нет характерного клевка кабины при резком торможении:

— А водитель фуры походу вообще на дорогу не смотрел, в момент удара фура шла без изменения траектории и торможения.

— Водитель большегруза моргал фарами, значит, он всё видел. Только куда, по-вашему, он должен был уходить от столкновения?

— На фуре мог и отвернуть в сторону.

— Если чуть притормозил бы и меньше весил, может, остались бы живы.

— Водитель грузовика сделал всё правильно, иначе жертв могло бы быть больше. Согласно ПДД, водитель в такой ситуации вообще не имеет права крутить рулем, а должен только тормозить вплоть до полной остановки. Если водитель начинает крутить рулем, то это нарушение правил и на него может быть возложена ответственность за аварию. Тормозил грузовик медленно, потому что ехал груженый. Если бы крутанул руль вправо, то столкновение всё равно произошло бы. Если бы влево, то протаранил бы водителя с видеорегистратором, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Впрочем, в правилах нет прямого запрета на маневры вправо или влево, там говорится только о необходимости торможения.

Пункт 10.1 ПДД РФ. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

— ПДД не требуют от водителя маневрировать в случае угрозы, правила предписывают снизить скорость вплоть до остановки автомобиля. Без использования специального программного обеспечения, на глаз затруднительно установить, предпринял ли водитель грузового автомобиля меры к его остановке. Разрешение данного вопроса будет отдано экспертам. Судя по видеозаписи, поворот в кювет не помог бы избежать ДТП, поскольку грузовой автомобиль имеет большую длину, удар пришелся бы в другую часть автомобиля. А выезд на встречную полосу был опасен столкновением с иным автомобилем, который двигался по встречной полосе, — отмечает адвокат Владимир Алешин.

Конечно, предугадать маневр встречного автомобиля, если его водитель теряет управление, сложно. Но бывали факты, когда удавалось уворачиваться от, казалось бы, неизбежного лобового столкновения. В любом случае не стоит садиться за руль при плохом самочувствии или сонливости, лучше переждать.

Читайте также: водитель ехал по широкой главной дороге и врезался в машину со двора — почему вдруг он виноват.

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Дмитрий КосенкоДмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
Группа разбора ПДД ГИБДД ДТП
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