Toyota играет белыми. В России открываются автодилеры ушедших брендов — что это значит?

2

Автомобили Honda уже три года возит компания «Мотор-Плейс», выступающая импортером: она дает гарантию 3 года или 100 тысяч километров. Компания называет себя эксклюзивным дистрибьютором марки, и купить автомобили можно в 38 автосалонах по России. При этом автомобили сертифицируются через ЗоЕТС, а не ОТТС: это означает, что речь всё же о «сером импорте», причем из Китая.

Некитайские иномарки продаются крупными дилерами с гарантией Источник: «Мотор-Плейс» / auto.honda.ru

Ввозом Mazda занимается знакомая россиянам компания «Мазда Мотор Рус», которая также предоставляет гарантию 3 года или 100 тысяч километров. Машины идут с китайского рынка и не русифицированы. Toyota в России продают множество дилеров, но наибольшее внимание получила компания «Бизнес Кар», которая принадлежит Toyota Tsusho Corporation — это обстоятельство породило волну слухов (необоснованных) о возвращении японской марки в страну. На самом деле речь всё так же о ввозе из Китая или Японии через Казахстан (но последнее дороже). Автомобили не русифицированы, а гарантия только дилерская: она обычно более куцая, чем трехлетние обязательства импортера.

Бренд Solaris представлен моделями Kia и Hyundai питерской сборки Источник: Артем Краснов

Четыре модели Kia и Hyundai продают в России под маркой Solaris, но именно их стоит признать наиболее «белыми»: их производят на том же заводе в Питере и продают примерно на тех же условиях, что в прежние времена. При этом неясно, является ли этот проект компании AGR Automotive Group постоянным, либо он завершится по мере исчерпания машинокомплектов. Например, Hyundai уже не производит седаны Solaris в других странах, а его наследник Verna представлен лишь в Индии и Вьетнаме, поэтому вопрос об источнике машинокомплектов вполне актуален. Южнокорейской маркой KGM (ранее — SsangYong ) занимается компания «Рэкс Моторс», при этом на головном сайте KGM упоминаний об этом проекте нет. Старт получился смазанным: объявленные поначалу цены были оторваны от реальности и недавно радикально снижены.

Марка KGM непривычна россиянам, да и ее предтеча SsangYong никогда не считался бестселлером Источник: KGM