Массовые сокращения, закрытие автосалонов и падение продаж. Эксперты предрекают авторынку глубокий кризис

Автосалонов всё больше, а машин всё меньше Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Российский автомобильный рынок стоит на пороге кризиса. В условиях резкого снижения спроса на автомобили он может привести к массовым увольнениям и закрытию сотен автосалонов. Сейчас рынок и так перегрет: по данным агентства «Автостат», к середине января в России было около 3700 официальных автодилеров.

Однако почти наверняка такое количество рынку просто не нужно, ведь продажи падают. По последним данным, в январе в Россию завезли вдвое меньше автомобилей, что за такой же период 2024 года (32 против 64 тысяч).

Это резкое падение является результатом как экономической нестабильности, так и перенасыщения рынка, которое произошло после периода значительного роста продаж.

За прошлый год в России количество автодилеров подскочило на 18%, по данным «Автостата». При этом у многих популярных автобрендов из Китая дилерские сети уменьшились (Kaiyi, BAIC, Exeed, Voyah, JAC).

На складах дилеров в данный момент хранится около 700 тысяч новых автомобилей, которые еще нужно распродать. Это создает дополнительные сложности для автомобильных компаний и дилеров, которые вынуждены распродажами пытаться снизить запасы.

Еще один негативный фактор — снижение разнообразия. Если раньше еще реально работал параллельный импорт авто через страны СНГ, то в январе этого года почти 92% всех новых легковых автомобилей пришло из Китая. Далее — с гигантским отрывом Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Альтернативный импорт через другие страны значительно сократился и сведен к минимуму.

Причем Китай стремится заполучить и российский рынок б/у автомобилей. В январе 2025 года из Китая было ввезено 16,4% всех подержанных автомобилей. В то же время доля Японии (многолетнего лидера) на российском рынке автомобилей с пробегом продолжает снижаться, отмечает «Автостат».

Ждем роста цен

Насколько глубоким будет кризис? Вопрос этот, который волнует каждого автолюбителя в России, MSK1.RU задал экспертам рынка.

— В этом году ожидается сокращение объема продаж новых автомобилей примерно на 25%, до 1,1–1,2 млн штук, — говорит директор по коммуникациям ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. — В прошлом году не было дефицита на рынке запчастей, но сохраняются трудности с доставкой деталей для некоторых автомобилей, что провоцирует рост цен в данном сегменте. В этом году ожидается увеличение стоимости новых автомобилей на 10–15%, так как был индексирован утилизационный сбор и вырос размер ключевой ставки, а курс рубля остается нестабильным.

— И китайцы продолжат вытеснять всех конкурентов, захватывая всё большую долю рынка?

— Доля отечественных брендов уже составляет всего 20–25%. Европейские и американские автомобили, ввезенные в Россию через границы дружественных стран, остаются популярными в премиум-сегменте. Но и китайские производители готовы предложить россиянам дорогие авто, в том числе современные электромобили.

Продажи упадут на 10–15%

При этом, как отмечает руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша, электромобили — будь то китайские или какие-то еще — для россиян по-настоящему массовыми не стали. И вряд ли станут.

— На обслуживание модели Zeekr 001 или Tesla Model Y в течение пяти лет придется потратить 3,8 млн рублей и даже больше из-за сложностей с логистикой и транзакциями импортным партнерам, — говорит Байбароша. — При этом содержание премиального авто на двигателе внутреннего сгорания обойдется существенно дешевле. Так, китайский кроссовер Exeed TXL потребует около 2,5 млн рублей расходов на обслуживание за пять лет.

— А ведь даже богатые автолюбители становятся всё более экономными. Особенно на фоне того, что содержать машину — хоть дорогую, хоть дешевую — становится всё дороже.

— Ну, знаете, если брать, скажем, запчасти, то их рынок еще более подвижен, чем сам авторынок. Здесь сотни поставщиков, предлагающие товары в разных ценовых сегментах и разного качества. Например, можно купить неоригинальные тормозные колодки или фильтры лучшего качества. И спрос определяет рынок — запчасти, цены на которые рвутся вверх, не находят покупателей.

Поэтому рост цен в течение года был более-менее в пределах официальной инфляции. Более того, на некоторые комплектующие и агрегаты цены, наоборот, даже снизились. Бизнес будет искать и находить удобных производителей и поставщиков, и рост цен будет укладываться в размер официальной инфляции.

— Но в целом, как полагаете, падение продаж новых автомобилей в России будет огромным?

— Думаю, в итоге стоит ждать снижения продаж лишь на 10–15%. Но до конца 2025 года ситуация в стране и мире может измениться, и тогда прогнозы будут пересматриваться.

Сегменты массовых и премиальных автомобилей в любом случае останутся неизменными, а последний может даже вновь продемонстрировать рост. А вот средний ценовой диапазон потеряет в продажах. При подорожании покупатель предпочитает сместить свой интерес ближе к бюджетным предложениям, выбирая автомобили классом ниже или в более простой комплектации, а также менее престижного бренда. В большинстве случаев это и есть отечественные автомобили, а также собираемые в нашей стране иномарки.