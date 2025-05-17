Опасные, но милые пушистики! Показываем фотографии хищных кошек из ярославского зоопарка

На нашем сайте обычно выходят материалы с милыми уличными котиками или подборки фотографий питомцев от наших читателей. В этот раз мы собрали для вас фоторепортаж с кошачьими из ярославского зоопарка. Несмотря на клыки, большие лапы и устрашающий взгляд, эти пушистики со стороны выглядят очень мило.