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Животные Фоторепортаж Опасные, но милые пушистики! Показываем фотографии хищных кошек из ярославского зоопарка

Опасные, но милые пушистики! Показываем фотографии хищных кошек из ярославского зоопарка

Эти кадры поднимут вам настроение

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1 комментарий
Фотографии кошек из ярославского зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФотографии кошек из ярославского зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фотографии кошек из ярославского зоопарка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На нашем сайте обычно выходят материалы с милыми уличными котиками или подборки фотографий питомцев от наших читателей. В этот раз мы собрали для вас фоторепортаж с кошачьими из ярославского зоопарка. Несмотря на клыки, большие лапы и устрашающий взгляд, эти пушистики со стороны выглядят очень мило.

Садитесь поудобнее и листайте фотографии кошек, которые поднимут вам настроение.

Леопарда Баунти знают многие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛеопарда Баунти знают многие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Леопарда Баунти знают многие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие большие клыки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие большие клыки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие большие клыки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыси любят поспать свернувшись в клубочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРыси любят поспать свернувшись в клубочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыси любят поспать свернувшись в клубочек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пушистик разлегся под деревом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПушистик разлегся под деревом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пушистик разлегся под деревом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По львам не скажешь, что они могут играть в мячик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо львам не скажешь, что они могут играть в мячик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По львам не скажешь, что они могут играть в мячик

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но лев&nbsp;— это такая же кошка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо лев&nbsp;— это такая же кошка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но лев — это такая же кошка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После игры с мячом можно развалиться на траве | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле игры с мячом можно развалиться на траве | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После игры с мячом можно развалиться на траве

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А затем вздремнуть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА затем вздремнуть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А затем вздремнуть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мячик никому больше не достанется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМячик никому больше не достанется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мячик никому больше не достанется

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тигр Тамерлан максимально расслаблен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТигр Тамерлан максимально расслаблен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тигр Тамерлан максимально расслаблен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой грозный взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой грозный взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой грозный взгляд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У тигра есть свой водоем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ тигра есть свой водоем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У тигра есть свой водоем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рык раздается на половину зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРык раздается на половину зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рык раздается на половину зоопарка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А здесь Тамерлан зевает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА здесь Тамерлан зевает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А здесь Тамерлан зевает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрительный контакт с посетителями пойман | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрительный контакт с посетителями пойман | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрительный контакт с посетителями пойман

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сервал прикрыл морду лапой и уснул | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСервал прикрыл морду лапой и уснул | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сервал прикрыл морду лапой и уснул

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Комментарии
1
Гость
1 час
Кошечки, мы вас любим.
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