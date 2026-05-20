«Может, его кто-то выпустил?» Крупный медведь вышел к дороге в Ярославской области. Видео

На подъезде к Тутаеву Ярославской области заприметили медведя, который выбрался на пробежку. Видео с косолапым появилось в городском паблике вечером 20 мая.
Судя по кадрам, медведь вприпрыжку пробежал вдоль дороги якобы по левому берегу вблизи деревни Бубнова в Тутаевском округе.
— Смотри, сюда он бежит, — комментирует мужской голос за кадром.
— Ой, какой мишка, ничего себе, — отвечает женский голос.
— Смотри, огромный прямо!
— Может, его кто-то выпустил? — задалась вопросом очевидица.
Как пояснили 76.RU в пресс-службе ярославского Министерства природопользования и лесного хозяйства, судя по кадрам, медведь пробегал по полю вне границ населенного пункта. Ситуация с появлением зверя взята на контроль.
«Каждое сообщение о появлении медведя у населённых пунктов обязательно отрабатывается: на место выезжает охотинспектор или егерь. Часто медведи заходят в сёла в поисках еды — меда в ульях, пищевых отходов или созревших яблок и ягод», — обратили внимание специалисты.
В Министерстве для профилактики заходов медведей в населенные пункты просят не допускать несанкционированных свалок. Важно ограждать территории участков, на которых есть пчелиные ульи или растут плодовые растения.
«Важно: охотинспекторы не имеют права применять оружие в населенных пунктах и рядом с жилыми домами. Это разрешено только полицейским в целях обеспечения безопасности населения», — сообщили в Министерстве.
Что делать при встрече с медведем
По последним подсчетам в Ярославской области обитает свыше 1400 косолапых. Больше всего особей — в Пошехонском, Первомайском и Даниловском районах. А в Переславле-Залесском на фоне начала брачного периода, который длится с мая по июнь, даже ограничили доступ в нацпарк «Плещеево озеро».
Специалисты Министерства природопользования и лесного хозяйства дали рекомендации, что делать при встрече с хищником.
Если вы встретили медведя, не подходите и не отпугивайте его.
Медленно отходите, не поворачиваясь к нему спиной — бегство всегда провоцирует преследование.
Уйдите в закрытое безопасное место.
Если это произошло в населенном пункте, позвоните в полицию или по номеру 112. Информация будет оперативно передана охотинспектору и уполномоченному сотруднику полиции.
К слову, в 2025-м жители деревень на левом берегу Тутаевского округа не раз жаловались на появление диких зверей. Следы медведицы и двух медвежат замечали в районе Летешовки, Филинского, Ивановского.