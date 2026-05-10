Минимум шерсти, максимум любви: 5 пород кошек для тех, кто устал от уборки

Стерильная чистота или пушистое счастье? Делитесь в комментариях историями о своих питомцах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мечта о кошке часто разбивается о быт: шерсть на черных брюках, колтуны под креслом и вечная война с пылесосом. Кажется, что выход прост: взять короткошерстную породу — и проблема исчезнет. Но так ли это на самом деле? Мы подготовили для вас список из 5 идеальных короткошерстиков, которые действительно доставят меньше хлопот, чем персы или мейн-куны. А, чтобы развеять главный миф об уходе, мы попросили эксперта прокомментировать наш выбор (спойлер: готовьте расческу в любом случае).

Волосинка к волосинке

Список пород, которые считаются «легкими» именно с точки зрения количества выпадающего волоса и сложности уборки, получился интересным. Первое место присуждается кудрявому пришельцу - корниш-рексу.

У этих кошек нет остевого волоса и практически отсутствует подшерсток. Их шерсть похожа на тонкий велюр или каракуль. Из-за этих особенностей они почти не линяют в классическом понимании. Старые волоски просто отваливаются мелкими кучками, но не разлетаются по воздуху.

Следующий в списке — эльф с большими ушками или девон-рекс. Их шерсть волнистая, очень короткая и редкая, на ощупь как замша. Она не скатывается в колтуны за счет своей структуры, а если волосок выпадает, он просто соскальзывает с гладкой кожи котика.

Домашний леопард (читай — бенгальская кошка) не мог не попасть в список желанных короткошерстиков. Их роскошная блестящая шерсть плотно прилегает к телу. У бенгалов настолько короткий и гладкий остевой волос, что, выпадая, он не цепляется за мебель, а легко скатывается в комочки, которые видно невооруженным глазом (их легко убрать рукой).

Ориенталы — отличный вариант для аллергиков Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Русская голубая кошка или плюшевый аристократ. Ее шерсть густая, но очень короткая, двойная, с уникальным «серебристым» подшерстком. Вопреки логике, они линяют обильно, но коротко. Шерсть русских голубых не забивается в углы «снежными хлопьями», как у длинношерстных. Регулярное поглаживание влажной рукой убирает 90% выпавших волосков.

Завершает список главный ушастик-прилипала — ориентальная кошка. Ее атласная шерсть лежит настолько близко к телу, что напоминает глянцевую глазурь. У ориенталов нет густого подшерстка — это идеальный вариант для аллергиков и чистюль.

Расческа все равно нужна

Мы показали список пород новосибирскому специалисту, чтобы узнать, действительно ли за ними проще ухаживать. Елизавета Евдокимова, старший грумер салона для животных Muzzle, говорит: короткошерстные и длинношерстные кошки требуют к себе одинакового ухода.

«Нельзя сказать, что за короткошерстными легче ухаживать, потому что у них шерсть короче. Если мы говорим исключительно о шерсти, то короткошерстным породам кошек также, как и длинношерстным, нужно регулярное вычесывание и купание. Их шерсть может скатываться в колтуны при неправильном уходе. Да, у длинношерстных кошек она будет скатываться гораздо чаще, но и короткошерстные не лишены такой особенности. Я даже скажу, что короткошерстные гораздо обильнее линяют, нежели чем длинношерстные», — говорит эксперт.

Легче ухаживать только за голыми породами котиков (сфинксы), но и там есть свои нюансы и особенности. Елизавета Евдокимова предупреждает: если вы берете кошку из списка, то будьте готовы к тому, что их короткая шерсть будет везде.