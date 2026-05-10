НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 750мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Режиссер о съемках на Перекопе
Сбили БПЛА
Тест на знание сленга
Гид подготовки к учебному году
Онколог про рак
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Животные Обзор Минимум шерсти, максимум любви: 5 пород кошек для тех, кто устал от уборки

Минимум шерсти, максимум любви: 5 пород кошек для тех, кто устал от уборки

Грумер назвала короткошертные породы кошек

718
Стерильная чистота или пушистое счастье? Делитесь в комментариях историями о своих питомцах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтерильная чистота или пушистое счастье? Делитесь в комментариях историями о своих питомцах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стерильная чистота или пушистое счастье? Делитесь в комментариях историями о своих питомцах

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Мечта о кошке часто разбивается о быт: шерсть на черных брюках, колтуны под креслом и вечная война с пылесосом. Кажется, что выход прост: взять короткошерстную породу — и проблема исчезнет. Но так ли это на самом деле? Мы подготовили для вас список из 5 идеальных короткошерстиков, которые действительно доставят меньше хлопот, чем персы или мейн-куны. А, чтобы развеять главный миф об уходе, мы попросили эксперта прокомментировать наш выбор (спойлер: готовьте расческу в любом случае).

Волосинка к волосинке

Список пород, которые считаются «легкими» именно с точки зрения количества выпадающего волоса и сложности уборки, получился интересным. Первое место присуждается кудрявому пришельцу - корниш-рексу.

У этих кошек нет остевого волоса и практически отсутствует подшерсток. Их шерсть похожа на тонкий велюр или каракуль. Из-за этих особенностей они почти не линяют в классическом понимании. Старые волоски просто отваливаются мелкими кучками, но не разлетаются по воздуху.

Следующий в списке — эльф с большими ушками или девон-рекс. Их шерсть волнистая, очень короткая и редкая, на ощупь как замша. Она не скатывается в колтуны за счет своей структуры, а если волосок выпадает, он просто соскальзывает с гладкой кожи котика.

Домашний леопард (читай — бенгальская кошка) не мог не попасть в список желанных короткошерстиков. Их роскошная блестящая шерсть плотно прилегает к телу. У бенгалов настолько короткий и гладкий остевой волос, что, выпадая, он не цепляется за мебель, а легко скатывается в комочки, которые видно невооруженным глазом (их легко убрать рукой).

Ориенталы&nbsp;— отличный вариант для аллергиков | Источник: Максим Серков / NGS42.RUОриенталы&nbsp;— отличный вариант для аллергиков | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Ориенталы — отличный вариант для аллергиков

Источник:
Максим Серков / NGS42.RU

Русская голубая кошка или плюшевый аристократ. Ее шерсть густая, но очень короткая, двойная, с уникальным «серебристым» подшерстком. Вопреки логике, они линяют обильно, но коротко. Шерсть русских голубых не забивается в углы «снежными хлопьями», как у длинношерстных. Регулярное поглаживание влажной рукой убирает 90% выпавших волосков.

Завершает список главный ушастик-прилипала — ориентальная кошка. Ее атласная шерсть лежит настолько близко к телу, что напоминает глянцевую глазурь. У ориенталов нет густого подшерстка — это идеальный вариант для аллергиков и чистюль.

Расческа все равно нужна

Мы показали список пород новосибирскому специалисту, чтобы узнать, действительно ли за ними проще ухаживать. Елизавета Евдокимова, старший грумер салона для животных Muzzle, говорит: короткошерстные и длинношерстные кошки требуют к себе одинакового ухода.

«Нельзя сказать, что за короткошерстными легче ухаживать, потому что у них шерсть короче. Если мы говорим исключительно о шерсти, то короткошерстным породам кошек также, как и длинношерстным, нужно регулярное вычесывание и купание. Их шерсть может скатываться в колтуны при неправильном уходе. Да, у длинношерстных кошек она будет скатываться гораздо чаще, но и короткошерстные не лишены такой особенности. Я даже скажу, что короткошерстные гораздо обильнее линяют, нежели чем длинношерстные», — говорит эксперт.

Легче ухаживать только за голыми породами котиков (сфинксы), но и там есть свои нюансы и особенности. Елизавета Евдокимова предупреждает: если вы берете кошку из списка, то будьте готовы к тому, что их короткая шерсть будет везде.

«Просто вы будете видеть не длинные волосы на подушке, а острые, колючие короткие иголочки, которые застревают в ткани и достать их можно только липким валиком», — комментирует грумер.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Кошка Порода Шерсть Уход за животным
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем