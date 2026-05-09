«Ведет себя беспокойно или слишком пассивно»: почему кошки уходят из дома перед смертью — ответ ветеринара

Если животное начало прятаться, лучше показать его врачу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Существует мнение, что перед смертью кошка уходит из дома. NGS.RU узнал у директора Ветеринарного центра стерилизации и хирургии Кристины Никитиной, почему кошки сбегают и прячутся, если начинают себя плохо чувствовать.

О приближающейся смерти питомца от старости или затяжной болезни могут говорить изменения в его повадках. Кошки — мелкие домашние животные, они чувствуют свою уязвимость, поэтому при первых признаках слабости ищут укрытие. Это не связано с заботой о чувствах хозяина, говорит эксперт.

«Если ваша кошка стала отказываться от еды, вести себя беспокойно или, наоборот, слишком пассивно, при этом пытается спрятаться, хотя обычно этого не делает, это повод показать ее ветеринарному врачу. Допускать ухода из дома категорически нельзя», — подчеркнула Кристина Никитина.

Из-за сильного недомогания кошка также может перестать ухаживать за собой, на что будут указывать неопрятный вид и неприятный запах. Перед смертью в организме животного замедляются все процессы, поэтому выделительная система тоже может «замереть»: кошка перестанет испражняться.

Средняя продолжительность жизни кошки в домашних условиях составляет 15 лет.

Что еще укажет на проблемы со здоровьем?

Есть неочевидные признаки, которые подскажут: кошку пора показать врачу. Например, если питомец вроде бы ест, но очень маленькими порциями — это может указывать на сахарный диабет и проблемы с почками.

Если вдруг кошка или кот справили нужду в не лоток, а куда попало, хотя обычно такого не делают, скорее всего, это будет также являться признаком проблем с мочеиспусканием, объясняет ветеринар Евгения Гусева. Таким образом животные пытаются облегчить свое состояние — садятся на чистые мягкие поверхности.