НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 751мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Что изменит Карабулинская развязка
Ракетная опасность
Афиша на выходные
Гид подготовки к учебному году
Вводят новый налог
Узнать адреса укрытий в Ярославле
Погода на выходные
Какие заводы откроют
Животные «Ведет себя беспокойно или слишком пассивно»: почему кошки уходят из дома перед смертью — ответ ветеринара

«Ведет себя беспокойно или слишком пассивно»: почему кошки уходят из дома перед смертью — ответ ветеринара

Забота о чувствах владельца тут ни при чем

1 710
Если животное начало прятаться, лучше показать его врачу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЕсли животное начало прятаться, лучше показать его врачу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если животное начало прятаться, лучше показать его врачу

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Существует мнение, что перед смертью кошка уходит из дома. NGS.RU узнал у директора Ветеринарного центра стерилизации и хирургии Кристины Никитиной, почему кошки сбегают и прячутся, если начинают себя плохо чувствовать.

О приближающейся смерти питомца от старости или затяжной болезни могут говорить изменения в его повадках. Кошки — мелкие домашние животные, они чувствуют свою уязвимость, поэтому при первых признаках слабости ищут укрытие. Это не связано с заботой о чувствах хозяина, говорит эксперт.

«Если ваша кошка стала отказываться от еды, вести себя беспокойно или, наоборот, слишком пассивно, при этом пытается спрятаться, хотя обычно этого не делает, это повод показать ее ветеринарному врачу. Допускать ухода из дома категорически нельзя», — подчеркнула Кристина Никитина.

Из-за сильного недомогания кошка также может перестать ухаживать за собой, на что будут указывать неопрятный вид и неприятный запах. Перед смертью в организме животного замедляются все процессы, поэтому выделительная система тоже может «замереть»: кошка перестанет испражняться.

Средняя продолжительность жизни кошки в домашних условиях составляет 15 лет.

Что еще укажет на проблемы со здоровьем?

Есть неочевидные признаки, которые подскажут: кошку пора показать врачу. Например, если питомец вроде бы ест, но очень маленькими порциями — это может указывать на сахарный диабет и проблемы с почками.

Если вдруг кошка или кот справили нужду в не лоток, а куда попало, хотя обычно такого не делают, скорее всего, это будет также являться признаком проблем с мочеиспусканием, объясняет ветеринар Евгения Гусева. Таким образом животные пытаются облегчить свое состояние — садятся на чистые мягкие поверхности.

Также, по словам специалиста, очень важно обращать внимание на аппетит. Если ваш любимец не ест более 8–11 часов, то это действительно является признаком плохого самочувствия. Кошки не могут голодать более 11 часов, это приводит к необратимым последствиям в клетках кишечника и снижению его всасывающей способности.

ПО ТЕМЕ
Рихарда ЛемРихарда Лем
Рихарда Лем
Корреспондент
Ветеринар Кошка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
9 мая, 23:04
На самом деле не так уж часто кошки действительно уходят. Это может случится только если дома нет тихого спокойного места, чтоб поспать, Другое дело, что кошки животные упрямые, если они привыкли гулять, то будут это делать пока лапки держат. Вот тут и случаются казусы, когда старая кошка забирается туда, где раньше спокойно лазила, прыгала, а выбраться назад уже не может - сил нет, и гибнет от холода, голода или жажды. Люди же говорят, что она ушла умирать. Не лишайте своих старичков прогулки,но гуляйте вместе с ними. Возможно вам придётся вносить их по лестнице и подсаживать и снимать со скамейки, где они захотят на солнышке погреться, зато они никуда не »Уйдут» и проживут ещё год или три.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Рекомендуем