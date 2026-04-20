«Хозяин перестал выходить на связь, никаких известий»: неравнодушные нашли пристанище для медведя, оставленного на частном подворье

Брошенный на частном подворье медведь Степан наконец обживается на новом месте. Зверя, чья судьба беспокоила многих людей, согласился взять на передержку экопарк.
Редакция 74.RU рассказывает, почему Степан годами ютился в крохотном вольере и как его спасали всем миром.
Жил в тесной клетке
О Степане стало известно еще в начале 2017 года. Двухмесячный медвежонок попал к предпринимателю Александру Пермякову. Тот утверждал, что спас зверя от браконьеров. С того времени хищник жил в тесной клетке во дворе частного дома, бизнесмен гулял с медвежонком по улицам.
«Прокормить медведя на свою пенсию не могу»
В начале апреля 2026-го по соцсетям начали распространяться призывы помочь Степану. В группе ветклиники со ссылкой на жительницу города, где жил Степан, сообщили: его хозяин ушел на СВО и перестал выходить на связь. Со временем женщине с инвалидностью стало сложно прокормить взрослого медведя.
«Просто не вывожу сейчас одна. Я на инвалидности и прокормить медведя на свою пенсию не могу. Мне нужна помощь, чтобы пристроить Степана в добрые руки, где бы за ним был должный уход. Жалко его: клетка тесная, ее необходимо чистить, а я не могу, емкость для воды течет. Стараюсь, конечно, кормлю. И мясо даю, и фрукты покупаю, но пенсия у меня маленькая. Что делать, не знаю. Обратилась в один из приютов, мне отказали», — привели в клинике слова женщины.
Неравнодушные жители Троицка объявили сбор помощи для Степана и обратились в Челябинский зоопарк. Но в учреждении не оказалось помещения, в котором можно было бы разместить медведя, поэтому сотрудники начали искать альтернативный вариант, и он нашелся.
Степана изъяли представители Росприроднадзора. А зоопарк организовал его транспортировку. Хищника доставили в экопарк «Зюраткуль», где у него будет просторный вольер, вдоволь еды, хороший уход и помощь ветеринара. Временная хозяйка медведя от комментариев 74.RU отказалась, лишь подтвердив, что зверя забрали.
Обживается в большом вольере: милое видео
Транспортировка хищника затянулась до позднего вечера, и ночевать зверя оставили в клетке, а утром выпустили в новый вольер. Там ему больше всего понравилась емкость для купания. Трогательное видео опубликовал зоопарк.
«Сначала Степа слегка испугался нового места, но пото-о-о-ом… Как на наш взгляд, так это самый счастливый медведь на свете теперь, — поделились в зоопарке. — И находился, и натерся со всех сторон, и головешку почесал. А гляньте, как плещется! Всю жизнь такой воды дитенок ждал. Кстати, Степа очень сильно впечатлился, что теперь можно нормально в вольере разворачиваться во всю свою медвежью силу. После физических ограничений в предыдущем вольере теперь осознает, что пространство бывает разное на ощупь и на вкус. Такая вот история с хорошим концом».