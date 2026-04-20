«Хозяин перестал выходить на связь, никаких известий»: неравнодушные нашли пристанище для медведя, оставленного на частном подворье

Степан много лет жил в тесной клетке во дворе частного дома Источник: Челябинский зоопарк

Брошенный на частном подворье медведь Степан наконец обживается на новом месте. Зверя, чья судьба беспокоила многих людей, согласился взять на передержку экопарк.

Редакция 74.RU рассказывает, почему Степан годами ютился в крохотном вольере и как его спасали всем миром.

Жил в тесной клетке

О Степане стало известно еще в начале 2017 года. Двухмесячный медвежонок попал к предпринимателю Александру Пермякову. Тот утверждал, что спас зверя от браконьеров. С того времени хищник жил в тесной клетке во дворе частного дома, бизнесмен гулял с медвежонком по улицам.

Источник: Челябинский зоопарк

«Прокормить медведя на свою пенсию не могу»

В начале апреля 2026-го по соцсетям начали распространяться призывы помочь Степану. В группе ветклиники со ссылкой на жительницу города, где жил Степан, сообщили: его хозяин ушел на СВО и перестал выходить на связь. Со временем женщине с инвалидностью стало сложно прокормить взрослого медведя.

«Просто не вывожу сейчас одна. Я на инвалидности и прокормить медведя на свою пенсию не могу. Мне нужна помощь, чтобы пристроить Степана в добрые руки, где бы за ним был должный уход. Жалко его: клетка тесная, ее необходимо чистить, а я не могу, емкость для воды течет. Стараюсь, конечно, кормлю. И мясо даю, и фрукты покупаю, но пенсия у меня маленькая. Что делать, не знаю. Обратилась в один из приютов, мне отказали», — привели в клинике слова женщины.

Источник: Центр здоровья животных «Тортила Вет» / Vk

Неравнодушные жители Троицка объявили сбор помощи для Степана и обратились в Челябинский зоопарк. Но в учреждении не оказалось помещения, в котором можно было бы разместить медведя, поэтому сотрудники начали искать альтернативный вариант, и он нашелся.

Степана изъяли представители Росприроднадзора. А зоопарк организовал его транспортировку. Хищника доставили в экопарк «Зюраткуль», где у него будет просторный вольер, вдоволь еды, хороший уход и помощь ветеринара. Временная хозяйка медведя от комментариев 74.RU отказалась, лишь подтвердив, что зверя забрали.

Обживается в большом вольере: милое видео

Транспортировка хищника затянулась до позднего вечера, и ночевать зверя оставили в клетке, а утром выпустили в новый вольер. Там ему больше всего понравилась емкость для купания. Трогательное видео опубликовал зоопарк.

Источник: Челябинский зоопарк / T.me