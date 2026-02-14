Животные «Тут дети больше подготовлены к жизни, чем я»: москвичка переехала в алтайское село и растит двух жеребят

Вместе с мужем героиня держит хозяйство и строит дом

29-летняя москвичка Екатерина Стахеева несколько лет назад оставила шумную столицу ради глухой деревни на Алтае. По словам девушки, сначала она приехала в регион как туристка, однако потом судьба сделала резкий поворот.

«Я не собиралась переезжать, но работа моя к тому времени почти ушла в онлайн. Поэтому я решила приехать в Элекмонар к друзьям, где, как потом выяснилось, встретила своего будущего мужа Артемия», — вспоминает она.

Сыграв свадьбу, пара ненадолго перебралась в Москву, однако долго прожить там супруги не смогли — вернулись на Горный Алтай, а конкретно в Усть-Коксинский район.

Екатерина отмечает, что до переезда мало что знала о деревенском быте, поэтому многое для нее стало в новинку.

«Тут дети лет с восьми скачут галопом так, что я просто в восхищении смотрю на них. Недавно еще они колядовали и пришли ко мне всей толпой. Очень прикольно и необычно. Это реально другой мир», — говорит Екатерина.

Своими впечатлениями о жизни в деревне девушка начала делиться в соцсетях. Частым героем ее видео стал кот Кошмак, который сам пришел к Екатерине и Артемию. Другие питомцы героини — восьмимесячные жеребята Бурка и Сивка, которых она воспитывает мягко, без применения физической силы.

«В деревне отношение к животным другое, более функциональное. Лошади — это транспорт или помощник в работе. Я так не могу, это мои детишки, и я стараюсь их мягко воспитывать».

Ирина Господаренко
корреспондент
Республика Алтай Блог Переезд Деревня Москва Лошадь
Комментарии
1
Гость
14 февраля, 18:16
масквичи пусть у себя живут
