НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -19

0 м/c,

 756мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,03
EUR 90,98
Не смогли продать Центральный рынок
ПСБ: главные события года
Запретили катание на горках. Причина
Новые тарифы на холодную воду
Где отдохнуть зимой по-русски
Выделили землю под садик или школу
Построят высотный ЖК
Зарезал мать на глазах у сына
Животные Спасенный в Ярославской области лось погиб после перевозки в реабилитационный центр

Спасенный в Ярославской области лось погиб после перевозки в реабилитационный центр

Несмотря на усилия неравнодушных людей и специалистов, спасти животное не удалось

743
Спасенный в Ярославской области лось погиб | Источник: Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской областиСпасенный в Ярославской области лось погиб | Источник: Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

Спасенный в Ярославской области лось погиб

Источник:

Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

Лось Октябрь, которого пытались спасти ярославцы, погиб. Об этом 30 января сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

«Лось не перенес транспортировку в реабилитационный центр. Несмотря на усилия специалистов и неравнодушных людей, животное не выжило — длительная перевозка только усугубила ситуацию», — сообщили в Минприроды.

В министерстве добавили, что вскрытие в реабилитационном центре показало, что у животного был перелом лопатки, множественные гематомы брюшной полости, ушиб легких и повреждение печени. Вероятно, ранее сохатый попал в ДТП.

Напомним, пострадавшего лося обнаружили жители поселка Октябрь Некоузского района. Животное провалилось под лед в пруду недалеко от населенного пункта. Лося вытащили, но оказалось, что он не может ходить.

Неравнодушные люди сделали сохатому подстилку из сена, укрыли покрывалами, приносили еду и воду. Несколько дней лось лежал около поселка.

Люди обращались в разные инстанции, чтобы добиться помощи для животного. В результате к решению проблемы подключились охотинспекторы и специалисты ветеринарной службы. Они осмотрели животное. Его состояние оценили как стабильное. Было принято решение перевезти лося в лес, так как по мнению ветеринаров, из-за пребывания около населенного пункта сохатый испытывает хронический стресс, что препятствует его восстановлению.

В Минприроды тогда уточнили, что ветеринары не советуют транспортировать животное на значительное расстояние, так как это может привести к его гибели.

Однако оставлять в лесу лося, который не может ходить, неравнодушные люди не захотели. Сохатого согласились принять в центре «Белый лось» в Подмосковье. Был организован сбор средств на перевозку животного и сопровождение его в пути ветеринаром. Когда лось прибыл в реабилитационный центр, он был еще жив. Его готовились обследовать и лечить.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области жителям посоветовали самостоятельно не заниматься спасением диких животных, так как в естественных условиях у них больше шансов выжить. Кроме того, это может быть опасно для человека из-за болезней, переносчиками которых являются звери, — бешенства, туляремии. Крупные животные могут нанести тяжелые травмы человеку. При обнаружении дикого животного, нуждающегося в помощи, стоит позвонить по круглосуточному номеру 112.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Лось Спасение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Гость
54 минуты
Главное - люди прошли свой путь и остались людьми. Не все от них зависит но то что должны были - сделали
Гость
38 минут
Лосика надо было в тепло , выдели бы теплый вальер в зоопарке, попить , поесть , обработали раны, дали бы окрепнуть , а так кинули в газель и по кочкам по морозу. А щас будут рассказывать сказки, легенды складывать. Людей то привозят и кидают на часы в коридорах, а тут лось какой-то.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Рекомендуем