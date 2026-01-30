Спасенный в Ярославской области лось погиб после перевозки в реабилитационный центр

Спасенный в Ярославской области лось погиб Источник: Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

Лось Октябрь, которого пытались спасти ярославцы, погиб. Об этом 30 января сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

«Лось не перенес транспортировку в реабилитационный центр. Несмотря на усилия специалистов и неравнодушных людей, животное не выжило — длительная перевозка только усугубила ситуацию», — сообщили в Минприроды.

В министерстве добавили, что вскрытие в реабилитационном центре показало, что у животного был перелом лопатки, множественные гематомы брюшной полости, ушиб легких и повреждение печени. Вероятно, ранее сохатый попал в ДТП.

Напомним, пострадавшего лося обнаружили жители поселка Октябрь Некоузского района. Животное провалилось под лед в пруду недалеко от населенного пункта. Лося вытащили, но оказалось, что он не может ходить.

Неравнодушные люди сделали сохатому подстилку из сена, укрыли покрывалами, приносили еду и воду. Несколько дней лось лежал около поселка.

Люди обращались в разные инстанции, чтобы добиться помощи для животного. В результате к решению проблемы подключились охотинспекторы и специалисты ветеринарной службы. Они осмотрели животное. Его состояние оценили как стабильное. Было принято решение перевезти лося в лес, так как по мнению ветеринаров, из-за пребывания около населенного пункта сохатый испытывает хронический стресс, что препятствует его восстановлению.

В Минприроды тогда уточнили, что ветеринары не советуют транспортировать животное на значительное расстояние, так как это может привести к его гибели.

Однако оставлять в лесу лося, который не может ходить, неравнодушные люди не захотели. Сохатого согласились принять в центре «Белый лось» в Подмосковье. Был организован сбор средств на перевозку животного и сопровождение его в пути ветеринаром. Когда лось прибыл в реабилитационный центр, он был еще жив. Его готовились обследовать и лечить.