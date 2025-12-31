Слепой Джонни и старушка Римка. Как ветврач спасает пожилых лошадей от бойни — история

Это Джонни. Когда-то он выступал в цирке. А когда его окончательно одолели слепота и артроз, лошадь продали Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Недалеко от Тюмени, в селе Горьковка, есть необычное место — центр помощи животным «Рыжий конь». Здесь живут лошади, кошки и собаки, каждый из которых имеет свою историю, а некоторые — вторую жизнь благодаря заботе волонтеров. Этот центр — не просто приют. Это пространство, где сочетаются любовь к животным, спорт и труд, а главное — вера в то, что каждое живое существо заслуживает достойной жизни и старости. Как на одной территории уживаются лошади, кошки и собаки — в материале 72.RU.

Вместо пенсии — на бойню

Центр «Рыжий конь» возник не на пустом месте: его основательница Светлана Колмогорова работала ветеринаром и долгое время видела, как животные остаются без помощи. Со временем к ней стали поступать новые лошади, которые по разным причинам не могли больше работать или содержаться прежними владельцами. Так родилась идея создать полноценный благотворительный центр, который бы смог помогать животным.

Сам центр получил свое название в честь огненно-рыжего коня Прибоя, которого женщина когда-то спасла от бойни. Он прожил долгую жизнь и умер от старости буквально год назад. И как не вспомнить его историю накануне наступления года Огненной лошади.

— В прошлом году я приняла решение, что мне нужна благотворительная организация, чтобы официально привлекать волонтеров и собирать пожертвования, ведь заработать деньги на всех животных самостоятельно практически невозможно, — рассказывает Светлана. — Скопилось очень много животных, которым я оказывала помощь как ветеринар, но этого было недостаточно. Некоторые животные оставались у меня надолго, потому что требовалось их пристроить дальше, но возможности для этого не всегда были. А лошади, которые выходили из строя из-за возраста или травм, оставались здесь, и я понимала, что бросать их нельзя.

Светлана с детства была увлечена лошадями. Ее хобби переросло в дело жизни Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Светлана рассказывает, что ее любовь к лошадям началась еще в детстве. Женщина всерьез занималась конным спортом. Несмотря на то, что родители не поощряли увлечений дочери и хотели для нее более понятной и стабильной работы, Светлана выбрала путь ветеринара.

— Тогда конный спорт финансировало государство. Нам не приходилось думать о кормах или седлах, всё выдавали, — вспоминает Светлана. — Меня всегда огорчало, что старых лошадей куда-то забирали. Потом узнала, что на бойню. Иногда люди собирали деньги и выкупали их, но это были единицы. Сейчас ситуация изменилась: ответственные владельцы обеспечивают лошадям жизнь до конца, но остаются и те, кто не может справиться с затратами. Эти животные попадают к нам, и мы делаем всё, чтобы им было хорошо.

Римке уже около 30 лет. Это почтенный возраст для лошади Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Всю нашу экскурсию по территории сопровождает пара рыжиков. Оба пристраиваются в ответственные руки :) Источник: Ирина Шарова / 72.RU

15 тысяч на одну лошадь

Сегодня в центре содержатся около 80 лошадей. Среди них есть спортивные и прогулочные, а есть настоящие пенсионеры, которые, увы, не могут как бы содержать себя. Лошади делятся на несколько категорий: часть принадлежит хозяину территории, часть содержат спортсмены и частные владельцы, а примерно пятнадцать голов полностью находятся на обеспечении центра.

Каждая лошадь требует не только ухода, но и постоянного внимания, ветеринарного контроля, специального питания. Стоимость содержания коня без учета непредвиденных расходов составляет около 15 тысяч рублей в месяц, а при необходимости дополнительных кормов и лечения сумма может вырасти еще минимум на шесть тысяч.

— Содержание лошади — серьезная финансовая нагрузка, — объясняет Светлана. — И это не только корм и лечение, но и уход, прогулки и тренировки. У нас есть лошади, которые полностью зависят от центра, и мы стараемся обеспечить им всё необходимое. Волонтеры помогают с уборкой, кормлением, прогулками и уходом за животными, но основная нагрузка лежит на нас. Мы стараемся поддерживать животных в достойных условиях, несмотря на трудности, и понимаем, что без помощи нам просто невозможно существовать.

Пони гуляют в отдельном загоне. Этот беляш считает себя вожаком и настороженно относится к чужакам, особенно к мужчинам Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Источник: Ирина Шарова / 72.RU Источник: Ирина Шарова / 72.RU

А это спортивная лошадь по кличке Азамат. На нем выступает дочь Светланы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Хозяйка центра говорит, что спортивные лошади — более утонченные, и уход за ними нужен соответствующий Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За последние годы центр вырос не только количественно, но и в инфраструктуре. Здесь оборудованы загоны, навесы, манежи, есть небольшие помещения для волонтеров и сотрудников. Всё это создается в основном своими руками с помощью людей, которые готовы помогать. Летом центр активно работает с детьми и организует конные прогулки, а зимой, когда погодные условия не позволяют безопасно проводить занятия, приходится ограничивать посещения.

Многие постройки на территории сделаны руками сотрудников и волонтеров Источник: Ирина Шарова / 72.RU

При этом заработок от прогулок лишь частично покрывает расходы на содержание животных, поэтому помощь благотворителей остается жизненно необходимой. Зимой работа особенно тяжелая. Прогулки и тренировки ограничены погодными условиями, доход сокращается, а расходы остаются.

— Манеж у нас небольшой, — рассказывает Светлана. — И когда приходит много людей на прогулки, не всегда можем всех принять. Кроме того, несколько лет подряд были неурожаи сена, и цены на корм сильно выросли.

Тут живут и пони, и обычные лошади Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Всего около 80 штук Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Постояльцы двора

Среди старых лошадей есть настоящие ветераны центра. Каждая из них имеет свою историю, свое прошлое и свой характер. Например, кобыла Римка — одна из самых старых жительниц. Ей больше тридцати лет, почти все эти годы она рядом со Светланой. Римка когда-то была рыжей, теперь ее поседевшая голова и блестящая шерсть говорят о возрасте и мудрости. Несмотря на преклонные годы, кобыла любит прогулки и внимание, а спокойный характер делает ее любимицей волонтеров и детей, приходящих на занятия.

Но старые лошади — не единственные, кто нуждается в заботе. В центре есть и бывший цирковой конь по кличке Джонни. Его забрали из Новосибирска. Когда конь попал в центр, он почти не видел и страдал от артроза задних ног, полученного из-за неправильных нагрузок. Сейчас у Джонни есть собственный загон без острых углов и навес, чтобы он мог жить безопасно. К нему постоянно приходят семьи и волонтеры, а Светлана с трепетом следит, чтобы его здоровье не ухудшалось.

У Джонни собственная левада, сделанная специально так, чтобы он не поранился. За пожилым циркачом ухаживает семья из Тюмени Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Еще один особенный, но не менее любимый житель центра, — пони Баскин Роббинс. Этот рыжий малыш появился на свет с неправильной формой копыт. Он никогда не сможет зарабатывать на прогулках, но участвует в фотосессиях и знакомит детей с миром животных. Впрочем, его дефект никак не мешает ему жить и быть любимцем гостей и сотрудников.

Изюминка центра — пони Баскин Роббинс Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Он родился с такой особенностью, но жить она ему никак не мешает Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В центре живут не только лошади, но и кошки с собаками. Сейчас здесь около пятнадцати кошек и десяти собак. Многие из них были подобраны на улице, больные или раненые, и теперь нашли здесь свой временный дом. Светлана лично занимается их лечением и следит за питанием. Волонтеры помогают чистить клетки, выгуливать собак и играть с животными. Но финансы остаются первостепенной задачей.

— В первую очередь нам нужны финансы, — говорит Светлана. — Руки волонтеров приходят, но деньги на корм, сено, овес, ветеринарные препараты и содержание старых лошадей — это то, без чего невозможно существовать.

В центр «Рыжий конь» можно приехать не только покататься на лошадях, но и просто покормить их и погладить. Конечно, под присмотром сотрудников Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Не забудьте взять с собой морковь! Источник: Ирина Шарова / 72.RU