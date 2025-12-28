НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Огромный риск для питомца. На маркетплейсах продают чудо-таблетки для животных — что с ними не так

Огромный риск для питомца. На маркетплейсах продают чудо-таблетки для животных — что с ними не так

Ветеринары призывают всегда читать состав препарата от паразитов

На интернет-площадках начали продавать таблетки от паразитов для животных. Продавцы обещают, помимо основного эффекта, еще и вспомогательные: от помощи при отравлении до замедления старения. NGS.RU выяснил у ветеринаров, какие побочные эффекты могут быть у подобных лекарств.

Упаковка на 200 таблеток стоит порядка 800 рублей. Действие указано обширное: в инструкции написано, что препарат борется с внутренними и внешними паразитами, действует как скорая помощь при отравлении, замедляет старение, препятствует разрушению клеток и имеет множество других чудесных свойств.

Курс лечения для всех животных указан одинаковый: по две таблетки в день на протяжении двух месяцев.

Ветеринары к подобным таблеткам относятся, мягко говоря, скептически. По словам Кристины Никитиной, директора новосибирского «Ветеринарного центра стерилизации и хирургии», препараты от внешних и внутренних паразитов лучше покупать у проверенных поставщиков.

«Всегда читайте состав! В карточке товара указано, что в составе натуральный экстракт китайских трав, концентрированная симбиотическая закваска, витамины… Но я не вижу обычных компонентов — антигельминтиков. Я бы не рекомендовала так экспериментировать», — отметила она.

Главный врач ветеринарной клиники «ВетНора» Дмитрий Воронин рассказал НГС, что в составе препаратов против паразитов обычно содержатся такие компоненты, как мильбемицин, празиквантел, фипронил, имидоклоприд, селамектин и фенбендазол. Если их в составе нет — таблетки лучше не покупать.

«Использование непроверенных препаратов может обернуться чем угодно, вплоть до гибели животного. С серьезными проблемами после подобных экспериментов обращаются редко, чаще непроверенные препараты просто бесполезны», — отметил он.

Рихарда ЛемРихарда Лем
Рихарда Лем
Корреспондент
Рекомендуем