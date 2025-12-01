НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Животные В Ярославской области обнаружили медвежью тропу. Видео

В Ярославской области обнаружили медвежью тропу. Видео

Только посмотрите на эти кадры

663
В Ярославской области сняли на видео медвежью тропу | Источник: читатель 76.RUВ Ярославской области сняли на видео медвежью тропу | Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области сняли на видео медвежью тропу

Источник:

читатель 76.RU

Настоящая медвежья тропа обнаружена в лесах в Любимском районе Ярославской области. Видео с лесной находкой прислал в редакцию наш читатель.

«Кадры были сделаны 21 ноября в окрестностях Воскресенского сельского поселения. Где-то в пределах километра-двух я видел ранее следы», — рассказал читатель 76.RU.

Напомним, Любимский входит в тройку районов, где обитает самое большое количество косолапых по Ярославской области. По данным ярославского Министерства природопользования и лесного хозяйства за 2024 год, там насчитал 151 бурого зверя. Больше только в Первомайском (197 особей) и Пошехонском (235 особей) районах.

Как уточнил в беседе с 76.RU охотник, на видео предварительно следы двух мишек.

Как выглядит медвежья тропа — видео

Источник:

читатель 76.RU

«Медведи сейчас сытые, большинство — в спячке. Не опасные. Опасность исходит от раненых, старых и больных, которые не могут охотиться, и от самок с выводком», — предупредил специалист.

Напомним, в Ярославской области медведи залегают в спячку в период с конца октября до середины декабря.

«Взрослые самцы, очень старые и беременные самки спят в берлоге в одиночку. Медведица ложится с прибылыми, а иногда и с молодыми рождения прошлого года, или же последние устраивают берлогу поблизости от материнской», — ранее рассказывали в Министерстве.

Спячка может длиться от 60 до 200 дней.

Что делать при встрече с медведем

Специалисты напоминают, что при обнаружении следов медведя в лесу нужно сразу покинуть местность. Все дикие звери — непредсказуемые.

Отогнать косолапого можно громкими и резкими звуками, например, ударом ножа о котелок или камень. Можно также применять фальшфейеры или сигнал охотника, едкие перечне аэрозоли.

Читайте также

К медвежатам вообще не стоит приближаться — медведица может напасть, защищая своих детенышей. Реакция медведя будет во многом зависеть от поведения человека. Бегство провоцирует преследование.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Медведь Зверь
Комментарии
1
Гость
38 минут
Там на тропе должны быть колокольчики
