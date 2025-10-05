НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Животные Остерегайтесь сохатых: эксперт объяснил, почему осенью лоси чаще выбегают на дорогу

Остерегайтесь сохатых: эксперт объяснил, почему осенью лоси чаще выбегают на дорогу

Публикуем разъяснение ярославского Министерства лесного хозяйства и природопользования

590
В Ярославле снова замечены лоси на дорогах

В Ярославле снова замечены лоси на дорогах

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Под конец сентября ярославцы стали чаще публиковать видео встречи с лосями на дорогах.

«На „пьяной дороге“ мне очень повезло», — так подписал видео момента встречи с двумя гигантскими лосями житель города в одном из пабликов Ярославля.

Тем же днем еще один ярославец встретил лесного гостя по дороге у поселка Лесная Поляна.

«Гуляет молодой лосяш вдоль дороги, будьте предельно внимательны», — предупредил автомобилист.

Осенью в Ярославле лоси стали чаще выходить на дорогу

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

О причинах такого поведения животных рассказал порталу 76.RU Владимир Сафонов — начальник отдела государственного охотничьего надзора Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

По словам эксперта, в Ярославле популяция лосей зафиксировалась на уровне 43–44 тысяч особей. При этом за последние пять лет охотникам разрешили больше добывать лосей.

«Для стабилизации роста численности лосей последние несколько лет в Ярославской области увеличивался лимит добычи животных. В частности, в текущий сезон охоты установленный объем добычи лосей составил 3488 животных, хотя еще 5 лет назад разрешенный годовой лимит добычи был на уровне 2395 особей», — рассказали в министерстве.

Эксперт назвал периоды активности лосей:

  • зима: январь–февраль, когда лоси более активно выходят к автодорогам в поисках веточного корма и соли;

  • весна: апрель–май, когда лосихи перед отелом отгоняют от себя прошлогоднее потомство;

  • лето: конец июня — июль, когда некоторым особям доставляют сильное беспокойство личинки носоглоточного овода, размножившиеся в голове;

  • осень: сентябрь — период гона (размножения) лосей. В это время звери начинают активно перемещаться по территории охотничьих угодий в поисках пары.

«При этом движимые инстинктом животные становятся менее осторожными», — добавили в министерстве.

Помимо этого, эксперт назвал самый частый период захода лосей в город.

<p>Владимир Сафонов</p><p>Владимир Сафонов</p>

Заходы лосей в городскую черту обычно происходят в мае. В это время лоси-годовики, не имеющие достаточного жизненного опыта, плохо ориентируются на местности. Как правило, в населенные пункты они заходят из пригородных лесов рано утром, либо в ночное время.

Владимир Сафонов

начальник отдела государственного охотничьего надзора Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

Бытует мнение, что лосям нравится запах бензина. Однако эксперт не подтвердил, но и не опроверг эту теорию:

«В охотоведческой литературе отсутствует информация о пристрастии лосей к запаху бензина. Тем не менее не исключена вероятность таких индивидуальных особенностей поведения у некоторых животных».

Напоминаем, о диком животном в городе можно сообщить по телефонам горячей линии: (4852) 78–61–62, 40–19–15, 8 920 142–30–66. Также можно позвонить в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.

А вы встречали лосей на дорогах?

