Какую необычную рыбу можно поймать в Ярославской области — наглядные карточки

Какую рыбу можно поймать в Ярославской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Водоемы Ярославской области богаты на улов. Уж кто-кто, а любители отдыха с удочкой наверняка хоть раз вытаскивали на крючке необычную рыбу.

Но оказалось, что далеко не каждого обитателя водоема можно забрать домой в качестве улова. Многие из редких рыб в регионе занесены в Красную книгу.

«Самый яркий пример — стерлядь, младшая сестра огромных осетров, обитающая в Рыбинском водохранилище. Когда-то она была обычной для Волги, но из-за строительства плотин и связанного с этим заиливанием песчано-галечных кос, необходимых для нереста, ее численность резко сократилась», — рассказал в беседе с 76.RU кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН Дмитрий Карабанов.

В карточках наглядно показываем, какие редкие и необычные рыбы обитают в Ярославской области.

Редкие рыбы

К редким рыбам, по словам Дмитрия Карабанова, относятся те виды, которые изначально обитали в местных водоемах, но их численность по той или иной причине сократилась.

Сейчас существование стерляди поддерживается государством Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Подкаменщик обитает лишь в чистых водоемах Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Хариус, по словам эксперта, — это наглядный реликт ледникового периода Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ряпушка обитает в Плещеевом озере под Переславлем-Залесским Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Почти доисторическое существо без челюстей играет важную роль в экосистеме Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Необычная рыба

Необычной рыбой правильно называть те виды, которые появились в определенном месте благодаря внешнему воздействию, чаще всего в результате деятельности человека. К таким рыбам относятся и те, что аквариумисты выпускают в водоемы.

«Пока они не приживаются массово, но отдельные экземпляры попадаются рыбакам и вызывают немалое удивление», — уточнил Дмитрий Карабанов.

Какая необычная рыба водится в водоемах Ярославской области

Некоторые рыбы могут оказаться в водоеме из-за того, что от них избавились хозяева Источник: Полина Авдошина / Городские медиа