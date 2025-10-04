Какую необычную рыбу можно поймать в Ярославской области — наглядные карточки

Водоемы Ярославской области богаты на улов. Уж кто-кто, а любители отдыха с удочкой наверняка хоть раз вытаскивали на крючке необычную рыбу.
Но оказалось, что далеко не каждого обитателя водоема можно забрать домой в качестве улова. Многие из редких рыб в регионе занесены в Красную книгу.
«Самый яркий пример — стерлядь, младшая сестра огромных осетров, обитающая в Рыбинском водохранилище. Когда-то она была обычной для Волги, но из-за строительства плотин и связанного с этим заиливанием песчано-галечных кос, необходимых для нереста, ее численность резко сократилась», — рассказал в беседе с 76.RU кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН Дмитрий Карабанов.
В карточках наглядно показываем, какие редкие и необычные рыбы обитают в Ярославской области.
Редкие рыбы
К редким рыбам, по словам Дмитрия Карабанова, относятся те виды, которые изначально обитали в местных водоемах, но их численность по той или иной причине сократилась.
Необычная рыба
Необычной рыбой правильно называть те виды, которые появились в определенном месте благодаря внешнему воздействию, чаще всего в результате деятельности человека. К таким рыбам относятся и те, что аквариумисты выпускают в водоемы.
«Пока они не приживаются массово, но отдельные экземпляры попадаются рыбакам и вызывают немалое удивление», — уточнил Дмитрий Карабанов.
Какая необычная рыба водится в водоемах Ярославской области
Ранее мы подробно рассказывали о необычных обитателях водоемов Ярославской области.