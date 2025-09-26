НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

ю-з.

 760мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
Ярославский бренд покорил Россию
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Умер Тигран Кеосаян
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Животные «Реликт ледникового периода»: какую необычную рыбу можно поймать в водоемах Ярославской области

«Реликт ледникового периода»: какую необычную рыбу можно поймать в водоемах Ярославской области

Поговорили с экспертом об обитателях местных озер и рек

627
Какую рыбу можно поймать в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакую рыбу можно поймать в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какую рыбу можно поймать в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Любители рыбалки знают, что реки Ярославской области богаты уловом. Лещ и щука — обыденные трофеи ценителей отдыха с удочкой на берегу водоемов. Да и многокилограммовыми сомами уже мало кого удивишь.

Мы поговорили с кандидатом биологических наук, ведущим научным сотрудником Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН Дмитрием Карабановым о том, какую еще рыбу можно обнаружить в водоемах Ярославской области.

Стерлядь и подкаменщик

Эксперт объяснил: стоит разделять понятия «редкая» и «необычная» рыба. И ловить в этом случае можно далеко не каждый вид.

«Редкие — это те виды, которые в Ярославской области встречаются крайне нечасто, зачастую находясь под угрозой исчезновения, и охраняются законом. Многие из них включены в Красную книгу. Самый яркий пример — стерлядь, младшая сестра огромных осетров, обитающая в Рыбинском водохранилище. Когда-то она была обычной для Волги, но из-за строительства плотин и связанного с этим заиливанием песчано-галечных кос, необходимых для нереста, ее численность резко сократилась», — рассказал Дмитрий Карабанов.

Сегодня существование стерляди поддерживается государством путем выпуска личинки и малька с рыбоводных заводов, говорит эксперт. В чистых холодных реках региона можно встретить подкаменщика. Это небольшая, но очень чувствительная к загрязнению рыба, прячущаяся под камнями.

«Ее присутствие — признак здоровой реки. Еще более загадочна ручьевая минога — примитивное, почти доисторическое существо без челюстей, которое, несмотря на внешнюю „инопланетность“, играет важную роль в экосистеме», — рассказал биолог.

Хариус и ряпушка

Хариус — пятнистая хищная рыба с ярко-красными плавниками.

«Это живой реликт ледникового периода. Его популяции сохранились в некоторых реках области, словно напоминая нам о временах, когда ледники отступали, оставляя после себя чистые холодные потоки», — рассказал Дмитрий Карабанов.

Еще один вид рыбы, о котором слышали многие, — ряпушка. Она обитает в Плещеевом озере под Переславлем-Залесским. Примечательно, что это вид, встречающийся лишь в этом месте.

«Ранее ее даже считали подвидом обыкновенной ряпушки, а сегодня она занесена в Красную книгу и находится под особой охраной», — уточнил биолог.

Необычная рыба

Если под редкой рыбой подразумеваются виды, которые изначально обитали в местных водоемах, то необычной можно назвать ту, что появилась в определенном месте, чаще всего благодаря человеку.

«Виды, завезенные или саморасселившиеся из других регионов, иногда и с других континентов. В водоемах Ярославщины всё чаще встречаются бычки. В первую очередь стоит отметить бычка-кругляка и пресноводного бычка-цуцика, пришедших к нам из Понто-Каспийского бассейна. Другой вселенец, ротан, его еще называют ротан-головешка, — мелкий, но выносливый хищник с Дальнего Востока», — объяснил биолог.

<p>Дмитрий Карабанов</p><p>Дмитрий Карабанов</p>

Вселенцев нельзя назвать редкими, наоборот, они становятся всё более обычными. Но для региона они чужаки, и их появление меняет экологический баланс.

Дмитрий Карабанов

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН

Еще одним гостем эксперт называет тюльку — мелкую сельдевую рыбу. Она появилась в водоемах региона необычным образом. После экстремального подъема уровня Каспийского моря, который произошел около 20 тысяч лет назад, популяция тюльки сохранилась в затонах Волги под Саратовом.

«Создание системы водохранилищ позволило этой жилой форме расселиться по всей Волге, и ее массовые скопления в Рыбинском водохранилище — явление относительно новое и неожиданное для средней полосы России. Хотя эта пресноводная селедочка и необычна, но пришлась по вкусу нашим местным хищникам, таким как судак, сом и налим», — рассказал Дмитрий Карабанов.

Другой случай, когда в природных водоемах оказываются аквариумные рыбы. Это могут быть угорь, толстолобик, радужная форель.

«Пока они не приживаются массово, но отдельные экземпляры попадаются рыбакам и вызывают немалое удивление. Ну а уж если говорить совсем уж о необычном, то время от времени в городских прудах находят и настоящих экзотов: птеригоплихтисов („чистильщиков аквариумов“), цихлазом и золотых рыбок», — рассказал специалист.

<p>Дмитрий Карабанов</p><p>Дмитрий Карабанов</p>

Чаще всего это результат «доброго» поступка — кто-то выпустил питомца на волю. Но такие акты, увы, редко приносят пользу природе.

Дмитрий Карабанов

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Рыбы Рыбалка Река Озеро
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Рыбу в Ярославле и Ярославской области есть нельзя, она как и река отравлена мазутом и всем остальным
Гость
1 час
В Ярославле можно поймать только , Онкологию, хорошую, также вода пропитана неизвестно чем нефтепродуктами и всем остальным отрава великой Русской реки волги
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление