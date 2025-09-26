«Реликт ледникового периода»: какую необычную рыбу можно поймать в водоемах Ярославской области

Какую рыбу можно поймать в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Любители рыбалки знают, что реки Ярославской области богаты уловом. Лещ и щука — обыденные трофеи ценителей отдыха с удочкой на берегу водоемов. Да и многокилограммовыми сомами уже мало кого удивишь.

Мы поговорили с кандидатом биологических наук, ведущим научным сотрудником Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН Дмитрием Карабановым о том, какую еще рыбу можно обнаружить в водоемах Ярославской области.

Стерлядь и подкаменщик

Эксперт объяснил: стоит разделять понятия «редкая» и «необычная» рыба. И ловить в этом случае можно далеко не каждый вид.

«Редкие — это те виды, которые в Ярославской области встречаются крайне нечасто, зачастую находясь под угрозой исчезновения, и охраняются законом. Многие из них включены в Красную книгу. Самый яркий пример — стерлядь, младшая сестра огромных осетров, обитающая в Рыбинском водохранилище. Когда-то она была обычной для Волги, но из-за строительства плотин и связанного с этим заиливанием песчано-галечных кос, необходимых для нереста, ее численность резко сократилась», — рассказал Дмитрий Карабанов.

Сегодня существование стерляди поддерживается государством путем выпуска личинки и малька с рыбоводных заводов, говорит эксперт. В чистых холодных реках региона можно встретить подкаменщика. Это небольшая, но очень чувствительная к загрязнению рыба, прячущаяся под камнями.

«Ее присутствие — признак здоровой реки. Еще более загадочна ручьевая минога — примитивное, почти доисторическое существо без челюстей, которое, несмотря на внешнюю „инопланетность“, играет важную роль в экосистеме», — рассказал биолог.

Хариус и ряпушка

Хариус — пятнистая хищная рыба с ярко-красными плавниками.

«Это живой реликт ледникового периода. Его популяции сохранились в некоторых реках области, словно напоминая нам о временах, когда ледники отступали, оставляя после себя чистые холодные потоки», — рассказал Дмитрий Карабанов.

Еще один вид рыбы, о котором слышали многие, — ряпушка. Она обитает в Плещеевом озере под Переславлем-Залесским. Примечательно, что это вид, встречающийся лишь в этом месте.

«Ранее ее даже считали подвидом обыкновенной ряпушки, а сегодня она занесена в Красную книгу и находится под особой охраной», — уточнил биолог.

Необычная рыба

Если под редкой рыбой подразумеваются виды, которые изначально обитали в местных водоемах, то необычной можно назвать ту, что появилась в определенном месте, чаще всего благодаря человеку.

«Виды, завезенные или саморасселившиеся из других регионов, иногда и с других континентов. В водоемах Ярославщины всё чаще встречаются бычки. В первую очередь стоит отметить бычка-кругляка и пресноводного бычка-цуцика, пришедших к нам из Понто-Каспийского бассейна. Другой вселенец, ротан, его еще называют ротан-головешка, — мелкий, но выносливый хищник с Дальнего Востока», — объяснил биолог.

Вселенцев нельзя назвать редкими, наоборот, они становятся всё более обычными. Но для региона они чужаки, и их появление меняет экологический баланс.

Еще одним гостем эксперт называет тюльку — мелкую сельдевую рыбу. Она появилась в водоемах региона необычным образом. После экстремального подъема уровня Каспийского моря, который произошел около 20 тысяч лет назад, популяция тюльки сохранилась в затонах Волги под Саратовом.

«Создание системы водохранилищ позволило этой жилой форме расселиться по всей Волге, и ее массовые скопления в Рыбинском водохранилище — явление относительно новое и неожиданное для средней полосы России. Хотя эта пресноводная селедочка и необычна, но пришлась по вкусу нашим местным хищникам, таким как судак, сом и налим», — рассказал Дмитрий Карабанов.

Другой случай, когда в природных водоемах оказываются аквариумные рыбы. Это могут быть угорь, толстолобик, радужная форель.

«Пока они не приживаются массово, но отдельные экземпляры попадаются рыбакам и вызывают немалое удивление. Ну а уж если говорить совсем уж о необычном, то время от времени в городских прудах находят и настоящих экзотов: птеригоплихтисов („чистильщиков аквариумов“), цихлазом и золотых рыбок», — рассказал специалист.