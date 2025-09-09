НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

вос.

 764мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,34
EUR 96,57
Овощи-гиганты
Ремонт Комсомольского моста
Двойная авария
Ярославский бренд покорил Россию
Петиция против объединения театров
Открыли новый приют для собак
Пожар в салоне красоты
Что за компания будет строить новый мост
Работа на WB и «Озон» в Ярославле
Афиша на сентябрь
Животные «Бегал на 5600 как на равнине»: бездомный пес покорил Эльбрус и сердца альпинистов. Видео

«Бегал на 5600 как на равнине»: бездомный пес покорил Эльбрус и сердца альпинистов. Видео

Собаки всю ночь сопровождали группу за плату бутербродами

174
Источник:

Городские медиа

Бездомная дворняжка стала звездой соцсетей. Гид Станислав Леманов выложил видео, как пес позирует со всеми желающими и легко скачет на вершине Эльбруса.

«Шел всю ночь и в 08:30 поднялся на западную вершину Эльбруса. Дискомфорта он не испытывал, бегал на 5600 как на равнине», — написал у себя в соцсетях Станислав Леманов.

Подписчики Стаса умиляются: «Пес покорил Эльбрус, а я нет». Многих интересует дальнейшая судьба собакена: одни уже подыскивают дом горному псу, другие уверяют, что зверю, привыкшему к горам и свободе, будет невыносимо в иных условиях. В комментариях пишут, что этого милого пса-альпиниста не раз видели на горе, он готов развлекать или сопровождать людей за колбасу и вкусняшки. Видимо, недостатка в туристах нет, так как песик выглядит вполне упитанным, за что некоторые его назвали Мистер Батон.

Собаки и до этого покоряли Эльбрус, например хаски Бэст поднимался с хозяевами на вершину больше 20 раз. Но, кажется, Мистер Батон с правильной и вкусной мотивацией может играючи побить этот рекорд.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Эльбрус Собака
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление