«Бегал на 5600 как на равнине»: бездомный пес покорил Эльбрус и сердца альпинистов. Видео

Источник: Городские медиа

Бездомная дворняжка стала звездой соцсетей. Гид Станислав Леманов выложил видео, как пес позирует со всеми желающими и легко скачет на вершине Эльбруса.

«Шел всю ночь и в 08:30 поднялся на западную вершину Эльбруса. Дискомфорта он не испытывал, бегал на 5600 как на равнине», — написал у себя в соцсетях Станислав Леманов.

Подписчики Стаса умиляются: «Пес покорил Эльбрус, а я нет». Многих интересует дальнейшая судьба собакена: одни уже подыскивают дом горному псу, другие уверяют, что зверю, привыкшему к горам и свободе, будет невыносимо в иных условиях. В комментариях пишут, что этого милого пса-альпиниста не раз видели на горе, он готов развлекать или сопровождать людей за колбасу и вкусняшки. Видимо, недостатка в туристах нет, так как песик выглядит вполне упитанным, за что некоторые его назвали Мистер Батон.