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Животные «Размером с две собаки»: в Ярославской области власти предупредили жителей о хищнике

«Размером с две собаки»: в Ярославской области власти предупредили жителей о хищнике

Очевидец рассказал, что видел пуму

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Житель Ярославской области уверен, что видел пуму | Источник: житель Некоузского районаЖитель Ярославской области уверен, что видел пуму | Источник: житель Некоузского района

Житель Ярославской области уверен, что видел пуму

Источник:

житель Некоузского района

В Ярославской области сообщили о появившемся в Некоузком округе необычном хищнике из семейства кошачьих. Несвойственное для нашего региона животное увидел местный житель Андрей. Он уверен, что это пума.

«Я заметил ее 1 июля между деревнями Бутовской и Станилово. Она переходила дорогу в 15 метрах от меня, зашла в кусты. Это точно не рысь! Длинная кошка размером с две собаки, высокая, с длинным хвостом. Может быть, сбежала откуда-то», — рассказал очевидец порталу 76.RU.

Андрей сообщил о ситуации в администрацию Некоузского округа. Власти разместили предупреждение для жителей на странице во «ВКонтакте».

«Был замечен хищник семейства кошачьих, предположительно пума (или рысь) длиной около двух метров. Будьте бдительны и осторожны!», — говорится в посте.

Под сообщением один из жителей округа написал, что видели похожую кошку в районе Нового Некоуза 27 июня.

Пума (горный лев) — хищник из семейства кошачьих. Обитает в Северной и Южной Америке. Длина тела животного обычно составляет 100—190 см, длина хвоста — 60—75 см, высота в холке 60—80 см, масса тела — до 110 кг. Охотится преимущественно на оленей.

В администрации дали советы для тех, кто столкнется со зверем:

  • пума, как правило, «предупреждает» об атаке и внезапно этого делать не будет;

  • не убегайте — бегство спровоцирует хищническое поведение пум;

  • если пума проявляет агрессивное поведение, постарайтесь казаться крупнее — поднимите руки или распахните куртку над головой;

  • шумите: кричите, дуйте в свисток или используйте звуковые сигналы.

  • не приближайтесь к пуме, не загоняйте в угол — дайте ей достаточно места, чтобы убежать;

  • если у животного есть детеныши, будьте осторожными, не становитесь между ними и их матерью.

Между тем, в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщили, что к ним такое обращение не поступало.

«Пум у нас в регионе нет. При этом по состоянию на 1 апреля 2025 года было учтено 244 особи рыси. Наш регион является традиционным ареалом обитания этого представителя семейства кошачьих. Несмотря на то, что рысь обыкновенная включена в Красную книгу Ярославской области, данные животные встречаются во всех районах нашего региона. В частности, по итогам зимнего маршрутного учета 2025 года в Некоузском районе было учтено 7 особей рыси», — прокомментировали в министерстве.

Напомним, мы писали о рысях у границы Некоузского района.

Если вам известно, что это за животное и откуда взялось, расскажите нам.

Звоните8-905-645-9232
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