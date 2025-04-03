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Животные Ярославские мишки вышли из зимней спячки: видео

Ярославские мишки вышли из зимней спячки: видео

Публикуем пушистый и немного сонный фоторепортаж

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Медведи показались в вольере после зимней спячки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведи показались в вольере после зимней спячки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведи показались в вольере после зимней спячки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском зоопарке вышли из спячки медведи Ума и Топа. 3 апреля косолапые показались из вольера.

«Около двух недель мы их постепенно пробуждаем. И каждый день мы приносим им все больше и больше порций пищи. Сначала трава, затем насекомые, сейчас овощной бульон. Позже переведем их на обычный рацион. Где-то через неделю можно предлагать мясо и белок», — рассказала в беседе с журналистами сотрудница зоопарка Анна.

По ее словам, в первые дни после пробуждения медведи показывают свой характер и даже капризничают.

«Топа всегда выходит первый, а Ума капризнее. Его сложнее упросить на что-то, даже бульон не будет есть без конфет», — призналась Анна.

В Ярославском зоопарке показали будни медведей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время спячки, как отмечают в зоопарке, у медведей замедляется метаболизм, они могут потерять до 30% своего веса — именно поэтому перед зимой они «нагуливают жир».

В этом фоторепортаже — сонные ярославские мишки.

Первым по традиции появляется Топа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервым по традиции появляется Топа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первым по традиции появляется Топа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, кому-то нужны еще пять минуточек сна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, кому-то нужны еще пять минуточек сна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, кому-то нужны еще пять минуточек сна

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сонный мишка на солнце | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСонный мишка на солнце | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сонный мишка на солнце

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обязательное дело после спячки&nbsp;— осмотр территории | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбязательное дело после спячки&nbsp;— осмотр территории | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обязательное дело после спячки — осмотр территории

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мишка не сразу покинул свою берлогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМишка не сразу покинул свою берлогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мишка не сразу покинул свою берлогу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведи после спячки придерживаются особой диеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведи после спячки придерживаются особой диеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведи после спячки придерживаются особой диеты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первая прогулка после сна вышла недолгой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервая прогулка после сна вышла недолгой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первая прогулка после сна вышла недолгой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кстати, косолапая парочка была в числе первых обитателей зоопарка.

«Именно с них начался Ярославский зоопарк. Им чуть больше лет чем зоопарку. Ума и Топа были изъяты из природы, у них то ли погибла мать, то ли она их оставила. Но они были спасены директором зоопарка», — рассказала Анна.

Зоопарк был открыт 20 августа 2008 года в рамках подготовки к 1000-летию Ярославля.

Всего в дикой природе в Ярославской области обитают свыше 1400 медведей. По данным специалистов регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования, большинство зверей вышли из спячки в середине марта.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Медведи Животные Зоопарк Зимняя спячка
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