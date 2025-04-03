Ярославские мишки вышли из зимней спячки: видео

В Ярославском зоопарке вышли из спячки медведи Ума и Топа. 3 апреля косолапые показались из вольера.
«Около двух недель мы их постепенно пробуждаем. И каждый день мы приносим им все больше и больше порций пищи. Сначала трава, затем насекомые, сейчас овощной бульон. Позже переведем их на обычный рацион. Где-то через неделю можно предлагать мясо и белок», — рассказала в беседе с журналистами сотрудница зоопарка Анна.
По ее словам, в первые дни после пробуждения медведи показывают свой характер и даже капризничают.
«Топа всегда выходит первый, а Ума капризнее. Его сложнее упросить на что-то, даже бульон не будет есть без конфет», — призналась Анна.
Во время спячки, как отмечают в зоопарке, у медведей замедляется метаболизм, они могут потерять до 30% своего веса — именно поэтому перед зимой они «нагуливают жир».
В этом фоторепортаже — сонные ярославские мишки.
Кстати, косолапая парочка была в числе первых обитателей зоопарка.
«Именно с них начался Ярославский зоопарк. Им чуть больше лет чем зоопарку. Ума и Топа были изъяты из природы, у них то ли погибла мать, то ли она их оставила. Но они были спасены директором зоопарка», — рассказала Анна.
Зоопарк был открыт 20 августа 2008 года в рамках подготовки к 1000-летию Ярославля.
Всего в дикой природе в Ярославской области обитают свыше 1400 медведей. По данным специалистов регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования, большинство зверей вышли из спячки в середине марта.