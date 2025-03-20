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Животные Остерегайтесь следов: специалисты предупредили ярославцев о вышедших из спячки медведях

Остерегайтесь следов: специалисты предупредили ярославцев о вышедших из спячки медведях

Где заметили хищников

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Специалисты рассказали, где проснулись медведи | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСпециалисты рассказали, где проснулись медведи | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Специалисты рассказали, где проснулись медведи

Источник:

На фоне ранней весны в Ярославской области довольно быстро вышли из спячки медведи. Как объяснили 76.RU в пресс-службе регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования, косолапые пробуждаются во второй половине марта.

«Медведи проснулись почти во всех районах. В Пошехонском еще следов не видели в этом году», — пояснили нашему корреспонденту специалисты 20 марта.

Напомним, по последним подсчетам в регионе обитает более 1400 медведей.

Где обитает больше всего медведей в Ярославской области&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаГде обитает больше всего медведей в Ярославской области&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Где обитает больше всего медведей в Ярославской области — карта

Источник:

При обнаружении следов или других признаков жизнедеятельности медведей нужно сразу покидать лес. Такой совет дают эксперты. При посещении леса важно помнить, что любые остатки пищи нужно убирать.

Медведь может по-разному отреагировать на человека. Важно помнить, что бегство провоцирует преследование.

Опытные грибники и походники советуют брать с собой в лес свисток или железную кружку. Любой нехарактерный природе звук, будь то удар по металлу или свист, отпугивает зверя.

Что делать при встрече с медведем:

  • нельзя паниковать, кричать и смотреть зверю в глаза;

  • уходить от животного медленно, по диагонали, не поворачиваясь спиной;

  • не приближаться к медвежатам — медведица может напасть на человека, защищая детенышей.

Если медведь вышел к людям в населенном пункте, следует сообщить об этом по телефонам горячей линии — (4852) 40-02-30, либо по единому номеру телефона экстренных служб 112.

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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Даже медведи проснулись, а холопы нет
Гость
2 минуты
что отличает медведя от холопа? медведь просыпается хоть раз в году, холопы раз в тыщу лет и то будить начал ещё Герцен
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