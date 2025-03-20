Остерегайтесь следов: специалисты предупредили ярославцев о вышедших из спячки медведях

Специалисты рассказали, где проснулись медведи Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











На фоне ранней весны в Ярославской области довольно быстро вышли из спячки медведи. Как объяснили 76.RU в пресс-службе регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования, косолапые пробуждаются во второй половине марта.

«Медведи проснулись почти во всех районах. В Пошехонском еще следов не видели в этом году», — пояснили нашему корреспонденту специалисты 20 марта.

Напомним, по последним подсчетам в регионе обитает более 1400 медведей.

Где обитает больше всего медведей в Ярославской области — карта Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











При обнаружении следов или других признаков жизнедеятельности медведей нужно сразу покидать лес. Такой совет дают эксперты. При посещении леса важно помнить, что любые остатки пищи нужно убирать.

Медведь может по-разному отреагировать на человека. Важно помнить, что бегство провоцирует преследование.

Опытные грибники и походники советуют брать с собой в лес свисток или железную кружку. Любой нехарактерный природе звук, будь то удар по металлу или свист, отпугивает зверя.

Что делать при встрече с медведем:

нельзя паниковать, кричать и смотреть зверю в глаза;

уходить от животного медленно, по диагонали, не поворачиваясь спиной;

не приближаться к медвежатам — медведица может напасть на человека, защищая детенышей.