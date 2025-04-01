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Животные «Блохи размером с муху!»: хозяйка 40 собак поселилась в приюте для животных — видео

«Блохи размером с муху!»: хозяйка 40 собак поселилась в приюте для животных — видео

Рассказываем, кто и почему лишил женщину жилья

133
2 комментария
Источник:

Городские медиа

Жительница Красноярского края завела в квартире 40 собак и в результате сама оказалась в приюте для животных. Как так вышло — смотрите в коротком видео чуть выше.

Татьяна Дивирилина около 20 лет держала дома стаю. Но за своими питомцами она ухаживала плохо — продукты жизнедеятельности псов стекали прямо с потолка соседям снизу. Кроме того, людям приходилось каждый день слушать лай, скуление и вой, а также задыхаться от запахов, исходивших из квартиры.

В итоге Татьяну вместе с сестрой лишили жилья (они снимали помещение у муниципалитета по договору социального найма). И недавно, как рассказывают наши коллеги из NGS24.RU, решение суда привели в исполнение. Собак забрал местный приют, и хозяйка своры отправилась вслед за ними.

Журналисты побывали в приюте и посмотрели, как сейчас реабилитируют собак, которые бесконтрольно размножались, набрасывались друг на друга и никогда не выходили на улицу, а также узнали, как дальше будет жить Татьяна со своей сестрой. Подробности — в видео.

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Ирина ХаритонИрина Харитон
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
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Комментарии
2
Гость
15 минут
«Блохи размером с муху!»: а комары вообще, могут буханку хлеба за раз утащить.
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