Папа упал в обморок, узнав о смерти сына: в разорвавшемся пополам УАЗе погиб парень из Самарской области

От удара машину разорвало пополам

Погибший в аварии в Большесельском районе на дороге Ярославль — Углич 24-летний водитель УАЗа приехал в Ярославль из Самарской области на работу. Об этом рассказали знакомые Вячеслава.

— Слава был обычным парнем. Хорошим, не увлекался ни алкоголем, ни наркотиками, — рассказала знакомая молодого человека Алёна. — Семья у него хорошая: мама, папа, старший брат. Родителям Слава очень помогал.

Вячеслав жил в поселке Маяк Самарской области со своей девушкой. В Ярославль поехал на вахту, чтобы денег подзаработать. Знакомые подозревают, что парень копил на свадьбу.

Сложнее всего известие о смерти сына переживает отец молодого человека.

— Это большая беда для семьи. Не знаю, как сейчас его отец переживет всё это, — говорит Алёна. — Он только после инфаркта. Как узнал о случившемся, в обморок сразу упал.

Сейчас родственники готовятся в поездке в Ярославль, чтобы забрать тело молодого человека.

ДТП случилось вчера около 19 часов в Большесельском районе. По предварительной информации ГИБДД, с управлением не справился водитель «Мазды». Машина вылетела на встречку и врезалась в УАЗ, за рулём которого был Вячеслав. От удара «буханку» разорвало пополам. 24-летний Вячеслав от полученных травм погиб на месте до приезда скорой. Водитель и пассажирка «Мазды» в больнице.