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Нарешали вместе: список мест, которые приведут в порядок в Ярославле
22 марта 2018 17:38
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В Ярославле подвели итоги голосования за благоустройство территорий по проекту «Решаем вместе». В этом опросе приняли участие 32% ярославцев — 193 795 человек.
— В Ярославле в каждом районе выявлена территория-победитель, — рассказали в мэрии. — То место, за которое проголосовало больше всех, гарантированно получит деньги на реконструкцию в 2018 году. Остальные пять победивших проектов также будут включены в программу и, согласно количеству полученных голосов, займут места в очереди на реконструкцию в течение пяти лет.
То есть получается, что в год будут благоустраивать по одному месту. Итак, где и в каких годах ярославцам ждать благоустройства:
Фото: правительство Ярославской области, Решаем вместе
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