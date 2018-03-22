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«С такими поломками ездить нельзя»: в Ярославле устроили облаву на маршрутчиков
22 марта 2018 08:10
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Очередную облаву ярославским маршрутчикам устроили гаишники вместе с дружинниками и сотрудниками управления городского транспорта мэрии. В Брагино снова проверили перевозчиков — посмотрели, как они соблюдают правила и в каком состоянии у них автобусы.
— Часто водители бывают не пристегнуты ремнем безопасности, разговаривают по телефону во время движения, такие нарушения, к сожалению, встречаются часто, — отметил заместитель начальника управления городского пассажирского транспорта мэрии города Ярославля Евгений Бякин.
Десять автобусов посмотрели более тщательно. Два из них вышли в рейсы с неисправностями. Причём с серьёзными.
— В них были блокированы ремни безопасности, — уточнил государственный инспектор центра технического надзора и пропаганды дорожного движения УМВД России по Ярославской области, капитан полиции Виталий Ромашкин. — А с такими поломками в рейс выходить нельзя.
В рейды по проверке маршруток сотрудники ГИБДД и представители мэрии Ярославля выходят регулярно. Только в марте они выявили уже около 40 нарушений. А бывало, что попадались и пьяные водители.
Фото: мэрия Ярославля
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