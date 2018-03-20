В Брагино «Газель» сбила школьника: у ребёнка сотрясение и переломы

Ребёнок перебегал дорогу на красный

В Брагино на Ленинградском проспекте возле дома 96 «Газель» сбила школьника. 12-летний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга и переломом ключицы.

— ДТП произошло 19 марта в 15:45. По словам очевидцев, ребёнок перебегал дорогу на красный свет, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

Ранее на 76.ru появилось видео, как женщина катается назад-вперёд на перекрёстке, парализовав движение.