|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Брагино «Газель» сбила школьника: у ребёнка сотрясение и переломы
20 марта 2018 12:11
3 196 2
В Брагино на Ленинградском проспекте возле дома 96 «Газель» сбила школьника. 12-летний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга и переломом ключицы.
— ДТП произошло 19 марта в 15:45. По словам очевидцев, ребёнок перебегал дорогу на красный свет, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
Ранее на 76.ru появилось видео, как женщина катается назад-вперёд на перекрёстке, парализовав движение.
Фото: УГИБДД по Ярославской области
|
Спорт
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров