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Эксклюзив
В ярославских университетах раскидали молитву за президента России. Аминь
16 марта 2018 12:40
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Такие книги вряд ли раздают в студенческих библиотеках. В корпус иностранного языка и филологии педагогического университета Ярославля подкинули целую кипу молитвенников за президента России.
Зелёные книжки с молитвами появились сегодня в пятом корпусе на Которосльной набережной. Но студенты не оценили духовных намёков.
— Ор выше гор всем потоком, — отозвалась студентка об увиденном.
В Ярославской епархии от креатива открестились.
— На каждом богослужении мы молимся о тех, кто нас защищает, и о тех, кто нами руководит — о властях и воинстве. Но эти молитвы не персонифицированы, — говорит пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский. — В Великобритании, например, молятся за королеву лично. Но у нас это в целом не принято. Но если человек хочет молиться за президента, то даже Апостол Павел говорит, что молиться о властях — это доброе дело. Самый корректный вариант, если мы говорим о листовках с текстом молитвы — чтобы в тексте поимённо никто не фигурировал. И, безусловно, место им точно не в ВУЗе.
Фото: Читатель 76.ru
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