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Мэрия выставила на продажу дом-памятник 18 века за восемь миллионов
10 марта 2018 10:08
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Ярославль распродаёт объекты культурного наследия. Мэрия выставила на продажу жилой дом Кузнецова - памятник конца 18 века на 1-Закоторосльной набережной, 4.
Это здание является памятником истории и архитектуры. Начальная цена продажи дома площадью 256 квадратных метров с территорией 1375 квадратных метров — 8,554 миллиона рублей.
— Статус объекта культурного наследия регионального значения несёт с собой обременения — новый владелец обязан выполнять требования федерального закона по содержанию дома, — указывается в документах к продаже. — Также территория здания находится в особой водоохраняемой зоне.
Однако состояние дома сейчас в упадке. В последнем акте технического состояния здания, которое исследовали в конце января этого года, указаны трещины в покрытии фасадов, которые свидетельствуют о трещинах в кирпичной кладке стен, а также о деформации фундаментов.
Также в Ярославле продают ещё один памятник архитектуры — жилой дом Градусова на Московском проспекте, 20 за 15,028 миллиона рублей. А ещё клуб «Мед» и гостиницу «Юбилейная».
Фото: Мэрия Ярославля
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