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Город

На М-8 фура протаранил внедорожник: в больницу увезли семью с ребёнком

3 марта 2018 13:54
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ДТП, Ярославская область, М-8, ребенок в авто

На трассе М-8 у посёлка Песочное в Ярославской области случилось ДТП. Бензовоз «Скания» протаранил внедорожник «Тойота-Ленд-Крузер». Всё случилось накануне около 15:30 часов на светофоре.

— По предварительной информации, 52-летний водитель «Скании», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд, на стоящий в попутном направлении, автомобиль «Тойота-Ленд-Крузер», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. 

От удара массивный внедорожник развернуло. В машине находилась семья — мать, отец и пятилетняя дочка. Бригада скорой увезла ребёнка в больницу. Взрослые получили ушибы. 

— Мы чудом выжили, — рассказала мать ребёнка. — Все сейчас находимся в больнице.

Машину семьи смяло с двух сторон. Как удалось узнать 76.ru, все свидетели вокруг заявляли о скользком покрытии на дороге. Водитель грузовика тормозил, но не успел. 

Анна Елкина
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Фото: Светлана Шантур, Читатель 76.ru
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