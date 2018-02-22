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«Мы в загон не пойдём»: в Ярославле отказались от марша памяти Бориса Немцова
22 февраля 2018 13:05
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Марша памяти Бориса Немцова в годовщину смерти известного политика в этом году в Ярославле не будет. Об этом рассказал депутат облдумы Василий Цепенда.
Организаторы обратились с заявкой на проведение марша в администрацию Кировского и Ленинского районов, но маршрут местные власти не согласовали.
— Мы предложили семь вариантов, но по всем нам написали, что на этих улицах 25 февраля будут проходить работы по мониторингу уличного освещения и устранению неисправностей с помощью машины с подъемником, — рассказал Василий Цепенда. — В прошлом году ради шествия коммунистов улицу Свободы на целый день перекрывали, а мы даже разрабатывали маршруты так, чтобы никому не мешать.
В администрации, по словам депутата, предложили постоять на площади Мира.
— Нам переделали формат мероприятия, предложили постоять на улице среди сугробов в –30 градусов, — рассказал депутат. — Мы в этот загон не пойдём. Кто хочет, может поехать в Москву, там шествие согласовано. Остальные, чтобы почтить память Бориса Ефимовича, могут 27 февраля принести цветы к дому на Трефолева, где была квартира Немцова, или к зданию областной думы — последнему месту работы Бориса Немцова.
Борис Немцов работал в Ярославской областной думе с сентября 2013 года. Ночью 27 февраля 55-политика застрелили на Большом Москворецком мосту. В память о Борисе Немцове ярославцы каждый год устраивали марши.
Фото: Сергей Метелица
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