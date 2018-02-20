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Город

«Живу как в "Доме-2"»: депутат Миронова призналась, что розовые билборды ей купил бойфренд из Москвы

20 февраля 2018 20:58
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скандал, муниципалитет, Ярославль

Депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова снова в центре скандала. Больше месяца в социальных сетях горожане обсуждают её розовые билборды, которые появились на улицах города. С которых народная избранница нам улыбалась и дарила таким образом добро.

Нашутились над этой наружной рекламой все кому не лень. Даже популярный в Ярославле фейковый юморист Сидор Пустослов сделал фотожабу, поменяв на плакате слоган с «Дари добро. Город начинается с тебя» на «Иду в ОблДуму».

И теперь, когда все вдоволь нашутились, у ярославцев стали появляться менее весёлые вопросы к этим плакатам:

— Откуда деньги на общегородскую кампанию добра? У бюджетника! Слабо верилось, что Юлия потратила свои деньги на это.

В распоряжении нашей редакции оказался один любопытный скриншот переписки депутата Юлии Мироновой с одной из своих подруг. Судя по всему, билборды девушке подарил её столичный бойфренд. Депутат это отрицать не стала.

— В этом нет особенного секрета, но я не понимаю, почему всем так интересна моя личная жизнь, — сказала депутат Юлия Миронова корреспонденту 76.ru. — Такое ощущение, будто я живу в «Доме-2». Осталось только камеру над моей кроватью повесить.

Юлия Миронова стала депутатом муниципалитета Ярославля в сентябре прошлого года — она одержала победу на своём округе в Ленинском районе. Народная избранница стала тут же любимицей местных журналистов и блогеров, когда опубликовала в социальных сетях свой пост о том, как пришла в день голосования на избирательный участок и перепутала слово «бюллетень».

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Юлия Миронова/Facebook.com, Полина Баронкина/Facebook.com, читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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