«Живу как в "Доме-2"»: депутат Миронова призналась, что розовые билборды ей купил бойфренд из Москвы

Депутату Юлии Мироновой кажется, что она живёт, как в «Доме-2»

Депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова снова в центре скандала. Больше месяца в социальных сетях горожане обсуждают её розовые билборды, которые появились на улицах города. С которых народная избранница нам улыбалась и дарила таким образом добро.

Нашутились над этой наружной рекламой все кому не лень. Даже популярный в Ярославле фейковый юморист Сидор Пустослов сделал фотожабу, поменяв на плакате слоган с «Дари добро. Город начинается с тебя» на «Иду в ОблДуму».

Ярославцы нарисовали кучу мемов про билборды Юлии Мироновой

И теперь, когда все вдоволь нашутились, у ярославцев стали появляться менее весёлые вопросы к этим плакатам:

— Откуда деньги на общегородскую кампанию добра? У бюджетника! Слабо верилось, что Юлия потратила свои деньги на это.

В распоряжении нашей редакции оказался один любопытный скриншот переписки депутата Юлии Мироновой с одной из своих подруг. Судя по всему, билборды девушке подарил её столичный бойфренд. Депутат это отрицать не стала.

Юлия Миронова не стала опровергать, что отправляла такие сообщения

— В этом нет особенного секрета, но я не понимаю, почему всем так интересна моя личная жизнь, — сказала депутат Юлия Миронова корреспонденту 76.ru. — Такое ощущение, будто я живу в «Доме-2». Осталось только камеру над моей кроватью повесить.

Юлия Миронова стала депутатом муниципалитета Ярославля в сентябре прошлого года — она одержала победу на своём округе в Ленинском районе. Народная избранница стала тут же любимицей местных журналистов и блогеров, когда опубликовала в социальных сетях свой пост о том, как пришла в день голосования на избирательный участок и перепутала слово «бюллетень».