Чугунный забор на центральном бульваре сломало неубранным снегом

Чугунную ограду сломало снегом

На Волжском бульваре в центре Ярославля снегом сломало старинную чугунную ограду.

Ограждения оказались под натиском грязных снежных куч у обочины дороги. И некоторые секции не выдержали — отсоединились и упали.

— Чугун сдаётся под натиском стихии, — заметил проходивший мимо местный житель Алексей Баканов.

В мэрии заверили, что в курсе происходящего.

— У нас после снегопадов где-то козырьки поломались, где-то водостоки. По всем случаям, в том числе ограждению, составлены акты, — рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Этот забор находится в ведении Горзеленхозстроя, в рамках муниципального задания они будут заниматься восстановлением.

Ремонтировать ограду начнут уже весной, когда сойдёт снег.

Большие снегопады оставили немало последствий во всём городе. Например, автовладелец-нарушитель на девять дней застрял на набережной из-за снега.