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Чугунный забор на центральном бульваре сломало неубранным снегом
13 февраля 2018 15:22
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На Волжском бульваре в центре Ярославля снегом сломало старинную чугунную ограду.
Ограждения оказались под натиском грязных снежных куч у обочины дороги. И некоторые секции не выдержали — отсоединились и упали.
— Чугун сдаётся под натиском стихии, — заметил проходивший мимо местный житель Алексей Баканов.
В мэрии заверили, что в курсе происходящего.
— У нас после снегопадов где-то козырьки поломались, где-то водостоки. По всем случаям, в том числе ограждению, составлены акты, — рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Этот забор находится в ведении Горзеленхозстроя, в рамках муниципального задания они будут заниматься восстановлением.
Ремонтировать ограду начнут уже весной, когда сойдёт снег.
Большие снегопады оставили немало последствий во всём городе. Например, автовладелец-нарушитель на девять дней застрял на набережной из-за снега.
Фото: Алексей Баканов
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