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«Ленд-Крузер» на трассе лоб в лоб врезался в фуру: водитель джипа погиб
7 февраля 2018 20:01
6 129 0
Сегодня около 16 часов в Ярославской области произошла жуткая авария. На трассе М-8 около поселка Петровск столкнулись джип «Ленд-Крузер» и фура с прицепом.
— Джип вылетел на встречную полосу и врезался в фуру, — рассказали очевидцы ДТП. — «Ленд-Крузер» летел по трассе, после удара грузовик аж завернуло. Был бы на месте фуры любой легковой автомобиль, там бы были жертвы. А так водитель грузовика вроде даже к медикам не обращался.
А вот водитель джипа в результате аварии погиб. Об этом рассказали в ГИБДД и отметили, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В социальных сетях люди уже активно обсуждают эту аварию.
— Скорая помощь и сотрудники ГИБДД приехали к месту ДТП очень быстро, — делятся увиденным пользователи интернета.
Ещё в Сети сейчас обсуждают несколько популярных видеороликов на дорожную тематику: где «Ситроен» ездит по тротуару с людьми; коммунальщики перепарковали руками машину, мешающую чистить снег; грейдер наехал на легковушку и «Хаммер» снёс дорожный знак.
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Фото: Лёшка Боровиков/Первый ярославский автопортал/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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