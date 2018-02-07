«Ленд-Крузер» на трассе лоб в лоб врезался в фуру: водитель джипа погиб

Очевидцы говорят, что в джипе было очень много крови

Сегодня около 16 часов в Ярославской области произошла жуткая авария. На трассе М-8 около поселка Петровск столкнулись джип «Ленд-Крузер» и фура с прицепом.

— Джип вылетел на встречную полосу и врезался в фуру, — рассказали очевидцы ДТП. — «Ленд-Крузер» летел по трассе, после удара грузовик аж завернуло. Был бы на месте фуры любой легковой автомобиль, там бы были жертвы. А так водитель грузовика вроде даже к медикам не обращался.

От удара об джип грузовик завернуло

А вот водитель джипа в результате аварии погиб. Об этом рассказали в ГИБДД и отметили, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях люди уже активно обсуждают эту аварию.

Авария произошла в 500 метрах от Петровска в сторону Ярославля

— Скорая помощь и сотрудники ГИБДД приехали к месту ДТП очень быстро, — делятся увиденным пользователи интернета.

Ещё в Сети сейчас обсуждают несколько популярных видеороликов на дорожную тематику: где «Ситроен» ездит по тротуару с людьми; коммунальщики перепарковали руками машину, мешающую чистить снег; грейдер наехал на легковушку и «Хаммер» снёс дорожный знак.