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Ярославна за свои деньги заказала трактор, чтобы почистить дорогу
5 февраля 2018
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Ярославцы вместо пиццы теперь заказываю снегоуборочную технику. А что ещё остаётся делать в таких условиях?
Жительница «Яблоневого посада» Ирина Громова (имя и фамилия изменены) за свои деньги заказала снегоуборочную машину, чтобы почистить дорогу. Жильцы часто пользовались дорогой, которая идёт в объезд сразу на Тутаевское шоссе. Это строительная дорога, расположенная рядом с местом, подготовленным для постройки нового дома.
— У нас в микрорайоне очень узкие дорожки. Они всегда заставлены припаркованными машинами. Теперь, когда всё засыпало снегом, проехать просто невозможно. Мы часто пользовались именно той строительной дорогой. Сейчас её полностью завалило снегом. Я несколько раз просила свою управляющую компанию почистить и там, но предоставить технику у них не получилось. Поэтому я заказала снегоуборочную машину сама. Мне это обошлось в 4800 рублей. Когда мои соседи узнали об этом, они стали переводить деньги мне на карту, кто сколько мог. Сейчас пришло уже больше той суммы, которую я заплатила. Поэтому я снова вызову технику, чтобы расчистить дорогу, — рассказала Ирина.
Хорошо, когда есть такие замечательные жильцы. Ведь совсем недавно «Яблоневый посад» встал в огромную утреннюю пробку из-за припаркованных авто и снежных завалов.
Фото: Евгения Андриашина/Vk.com
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