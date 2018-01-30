Целый микрорайон в Ярославле встал в утреннюю пробку

Наверняка все опоздали на работу

Понаставили тут. Или понастроили? Сегодняшнее утро превратилось в настоящий кошмар для жителей микрорайона «Яблоневый посад». Люди по полчаса не могли выехать из своих дворов. Наш корреспондент тоже стоял в этой утренней пробке, которая началась практически от подъезда дома. А всё из-за того, что и без того узенькие дорожки занесло снегом. Снег, естественно, никто не почистил, хотя обещали. А жильцы домов всё равно припарковали свои машины.

— Автомобили, которые оставили на дороге, идущей от «Яблоневого посада» к «Мостоотряду», и стали причиной большого затора, — передают автомобилисты, застрявшие в пробке.

Встречные машины не могли разъехаться. А тут как назло ещё и чей-то автомобиль сломался. Во всех выездах из дворов образовалась огромная очередь. Радует, что автовладельцы в основном были понимающие: если была возможность, машины пропускали.

Кстати, недавно ярославец сделал предложение девушке, стоя в огромной пробке.