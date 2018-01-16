В Ярославле грузовой поезд переехал бабушку

Люди часто бывают недостаточно внимательными, когда переходят через рельсы

Вчера около 16 часов в Заволжском районе Ярославля произошла трагедия. На переходе через рельсы в районе станции Филино грузовой поезд сбил 79-летнюю старушку.

— Машинист поезда, когда увидел человека на путях, применил экстренное торможение, но остановить огромный состав было уже невозможно, — сообщили в Северном УВД на транспорте.

В СУВДТ уточнили, что от полученных травм женщина скончалась. А очевидцы говорят о том, что столкновение было очень сильным.

— Мы проходили, когда поезд уже стоял, — рассказала жительница Ярославля Юлия Карташова. — Нога у сбитого человека лежала отдельно от тела.

Старушка, которую сбил железнодорожный состав, оказалась жительницей Ярославля. По всей видимости, через железную дорогу в этом месте она переходила далеко не первый раз.

— На этом переходе специальный светофор стоит, но, видимо, люди как-то не внимательно ходят через рельсы, потому что подобные случаи здесь происходят регулярно, — отмечают местные жители.

Сейчас в транспортной полиции по факту случившегося проводится проверка, сотрудники СУВДТ выясняют все детали происшествия.

Напомним, перед Новым годом в Ярославле проверили все железнодорожные вокзалы и станции. По данным Северного линейного УВД России на транспорте, в прошлом году на транспорте стало на 10% меньше преступлений, чем раньше.