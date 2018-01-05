Переславский депутат — туристам, недовольным разрухой: «Что видите — тому и радуйтесь»

Сергей Хабибулин крепко обиделся за родной город

Дважды досталось туристке из Москвы Анне Сазоновой, решившей вместе с мужем съездить на каникулы в Ярославскую область. Бренд-менеджер популярного сетевого издания об образовании «Мел» посетила Переславль-Залесский. И ей не понравилось. О чем она, на свою голову, решила написать на страничке в «Фейсбуке».

«В принципе, мы были готовы к грязи и серости из-за погоды, но впечатление всё равно осталось очень депрессивное: косые заброшенные домики, редкие тротуары, уродливые вывески. Переславль весь состоит из странных частных музеев: утюга, чайника, ряпушки, паровозов. Мы забрели в один, граммофонов, и вышли, так и не поняв, за что отдали 200 рублей. Единственное, что нас очень сильно порадовало — Частная сыроварня Марии Коваль, до которой добираться пришлось по разбитой вдрызг дороге», — написала разочарованная путешествием Анна. И тут ей снова пришлось пожалеть о сделанном выборе.

На защиту родного города встал депутат Переславской городской думы Сергей Хабибулин.

«Чего они ноют», — не понял претензий депутат. К сожалению, опасаясь санкций Роскомнадзора, редакция не может привести цитату дословно — погуглите песню КВНщика Азамата Мусагалиева, посвященную вечно ноющим, цитата станет более крепкой и яркой.

Ответ московским туристам

«Не хотят пусть не едут. Они думают им везде красные дорожки постелют. Хорошо хоть сыроварня понравилась. А то ведь они хотят что бы все было как на Красной площади, — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Ну не можем мы пока сделать так как в Европе. Поэтому москвичи должны понимать, что отъезжая 100 км от Москвы, они не увидят красных дорожек. Зато увидят самобытную провинцию и покосившиеся заборы. Это нормально и мы стараемся быть лучше но инфраструктура хромает».

Причину разрухи туристического города депутат видит в том, что Переславлю просто не хватает денег.

«Все деньги — в Москве, — пишет Хабибулин. — Что вы ждете от провинции?? Брусчатку и фонарики как на Красной площади? Или то что видите? Ну нет у нас миллиардов как в Москве, и поэтому что видите тому и радуйтесь. Мы и так на все 100% делаем так, чтобы туристам понравилось».

Депутату намекнули, что брусчатки, как в Москве, в общем-то, никто и не ждёт. А вот от вежливого общения с туристами не отказались бы. Мол, перегнул народный избранник палку, объясняя столичным особенности провинциального туризма.

Закат над озером в Переславле

«Не перегнул, а сказал правду, — считает депутат. — Достали москвичи которые, выехав за МКАД, удивляются, как всё плохо. Пусть бы приезжали к нам не только отдыхать, но и работать».

И прикрепил фотографию Плещеева озера.

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