Ксения Собчак приедет в Ярославль

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Кандидат в президенты Ксения Собчак планирует приехать в Ярославль. Об этом сообщила руководитель штаба Ксении – Алина Жестовская. Точные даты приезда пока неизвестны.
— Мы только что лично обсуждали с Ксенией ее приезд, — рассказала Алина Жестовская. — Точно будем встречаться со сторонниками и будем стремиться к тому, чтобы на этот разговор пришли активисты из штабов других кандидатов и прямо задали свои вопросы. Посетим пункты сбора подписей, которые будут открыты в заведениях общепита.
Предположительно, Собчак приедет в наш город в новогодние праздники.
Напомним, что в Ярославле работает ещё один оппозиционный штаб Алексея Навального. А недавно открылся студенческий штаб сторонников Владимира Путина.
Фото: sobchakprotivvseh.ru
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