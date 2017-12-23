Ксения Собчак приедет в Ярославль

Ксения Собчак планирует посетить Ярославль

Кандидат в президенты Ксения Собчак планирует приехать в Ярославль. Об этом сообщила руководитель штаба Ксении – Алина Жестовская. Точные даты приезда пока неизвестны.

— Мы только что лично обсуждали с Ксенией ее приезд, — рассказала Алина Жестовская. — Точно будем встречаться со сторонниками и будем стремиться к тому, чтобы на этот разговор пришли активисты из штабов других кандидатов и прямо задали свои вопросы. Посетим пункты сбора подписей, которые будут открыты в заведениях общепита.

Предположительно, Собчак приедет в наш город в новогодние праздники.

Напомним, что в Ярославле работает ещё один оппозиционный штаб Алексея Навального. А недавно открылся студенческий штаб сторонников Владимира Путина.