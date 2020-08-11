«Я готов умереть за свои идеалы»: избитый десантниками ЛГБТ-активист рассказал об угрозах

Избитый десантниками гей-активист из Ярославля рассказал об угрозах
Уже больше недели в России обсуждают историю с участием ярославского ЛГБТ-активиста Ярослава Сироткина, который встал в День ВДВ в центре города на пути у празднующих десантников. В руках у пикетчика был плакат с надписью: «Геи тоже служат в ВДВ». Произошёл конфликт: десантники толпой набросились на активиста. Пикет охраняли сотрудники полиции, которые не дали произойти серьёзной драке, тем не менее Сироткин получил несколько ударов в живот и в голову. Накануне на эту тему высказался российский блогер Илья Варламов, а ранее своим мнением поделился глава «Союза десантников» Анатолий Каширин.
Многие упрекали активиста в провокации. В соцсетях — сотни комментариев и яростные споры. Зачем Ярослав Сироткин так поступил, чего хотел добиться и верит ли, что такими акциями вообще можно чего-либо добиться? Об этом мы поговорили с ним самим.
Видео: Александра Яшаркина
— Когда ты в День ВДВ вышел на улицу Кирова с таким плакатом, то чего добивался? В комментариях многие сразу написали, что это — провокация.
— То, что попало в СМИ, — это маленький кусочек большой концептуальной акции. Что касается самого пикета на улице, то мимо меня проходили разные люди: они задавали вопросы, я на них отвечал; кто-то шутил, а кто-то морщился. Когда подошли люди в форме десантников, я им тоже пытался разъяснить, что я осуществляю своё законное право на проведение одиночного пикета. Один из них очень близко подошёл ко мне, нарушив социальную дистанцию. Я говорил ему: «Отойдите, пожалуйста», но он ответил мне непечатными словами. Если перевести, то он спросил: «То есть, по-твоему, все, кто служит в ВДВ, — геи?», я просил его вчитаться внимательнее и объяснял, что это не так.
— Тем не менее ты видел, что человеку неприятно, но ты продолжал держать плакат с этой надписью перед его лицом.
— Он говорил мне: «Убери плакат», а я отвечал: «Не уберу, потому что ваши действия неконституционны и вы нарушаете законодательство Российской Федерации о свободе мнений. Вы вправе встать в пикет напротив и вообще делать всё что угодно, не нарушая мои свободы». Поэтому я и не опускал плакат. Но я не прикасался к этому человеку рукой, то есть он первый нарушил мою неприкосновенность.
— Об этом теперь говорят не только в Ярославле, но и далеко за его пределами. Ты такого результата добивался?
— Прогнозировать результат — это дело сложное. Когда ты выходишь на пикет, то вообще не можешь даже представить, какая будет реакция. Моя задача была в том, чтобы вынести тему на широкое обсуждение. В обществе нужен диалог о проблемах, а не их замалчивание и сокрытие. И, судя по комментариям в интернете, он состоялся. Дело дошло до того, что даже господин Варламов (блогер Илья Варламов. — Прим. ред.) высказался на эту тему.
— Многие люди уверены, что тебе платят, чтобы ты устраивал ЛГБТ-акции. Расскажи, насколько можно разбогатеть, выйдя с таким плакатом в День ВДВ?
— Мои акции — это мои идеи. Я с этого ничего не имею, кроме морального удовлетворения. Я доношу до людей простые вещи, которые заставляют их задуматься. Но в России геями постоянно пугают народ, мол, посмотрите, какие они страшные и ужасные, и под это дело проворачивают различные политические и экономические махинации, которые негативно отражаются на самих же россиянах. ЛГБТ-персоны не отнимали у людей льготы, не повышали пенсионный возраст, не разгоняли инфляцию.
— Может, ты хочешь в Европу или Америку тогда? Вышел, получил пару ударов от десантника — теперь можешь с такой видеозаписью просить убежища на Западе от «кровавых» русских.
— Может, вы удивитесь, но я патриот, и из России никуда уезжать не собираюсь. Я люблю свою страну и хочу, чтобы она становилась лучше. И, главное, чтобы она вынырнула из этого омута, в которую её погружают в последние 20 лет. Я считаю, что это моя маленькая миссия.
— В интернете многие из тех, кто на тебя вылил тонны обзывательств, говорят, что если бы ты сидел дома и не высовывался, то никого бы и не раздражал. Но ты идёшь на самую центральную улицу, не с гербом Ярославля, не с Конституцией, а с радужным флагом.
— Я никогда не вторгаюсь на территории религиозных общин — у них там есть свои символы, я уважаю их права. Я всегда провожу акции только в общественных местах. ЛГБТ-флаг — это моя личная вещь, которая имеет для меня определённые ценности. Это ценности равноправия, толерантности, мира, пацифизма и принятия. Это мой символ, и я имею право находиться с ним в общественном месте.
— Право — да. Но готов ли ты за это право получать по морде?
— Да, готов. Я несу идеи, и готов за них платить.
— А ведь десятки людей, а может, и даже сотни, с удовольствием бы сделали это. Не страшно тебе? Не приходится постоянно оглядываться?
— Всё что угодно может происходить. Мы живём в стране, которая наполнена насилием: политическим, бытовым, физическим. И это может коснуться каждого.
— Давай не будем сравнивать — тебе угрожают больше, чем рядовому ярославцу.
— Это правда. Мне даже личные сообщения присылают с фотографиями ножей, кулаков. Пишут различные угрозы.
— А если убьют?
— Я готов умереть за свои идеалы. Если так, то значит, смерть. Только вы учтите, что если вы меня убьёте, то я стану мучеником за правду и свободу, а вас поймают и вы сгниёте в тюрьме. Это ведь так смело — убить безоружного человека с листом бумаги, который просто осуществляет свои права, дарованные Конституцией. Ненавидеть очень легко. Любить — трудно.