«Я готов умереть за свои идеалы»: избитый десантниками ЛГБТ-активист рассказал об угрозах

— Тем не менее ты видел, что человеку неприятно, но ты продолжал держать плакат с этой надписью перед его лицом.

— Он говорил мне: «Убери плакат», а я отвечал: «Не уберу, потому что ваши действия неконституционны и вы нарушаете законодательство Российской Федерации о свободе мнений. Вы вправе встать в пикет напротив и вообще делать всё что угодно, не нарушая мои свободы». Поэтому я и не опускал плакат. Но я не прикасался к этому человеку рукой, то есть он первый нарушил мою неприкосновенность.

— Об этом теперь говорят не только в Ярославле, но и далеко за его пределами. Ты такого результата добивался?

— Прогнозировать результат — это дело сложное. Когда ты выходишь на пикет, то вообще не можешь даже представить, какая будет реакция. Моя задача была в том, чтобы вынести тему на широкое обсуждение. В обществе нужен диалог о проблемах, а не их замалчивание и сокрытие. И, судя по комментариям в интернете, он состоялся. Дело дошло до того, что даже господин Варламов (блогер Илья Варламов. — Прим. ред.) высказался на эту тему.