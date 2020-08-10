«Элита российской армии сходит с ума»: Илья Варламов предложил приучать десантников к флагу ЛГБТ

Российский блогер Илья Варламов в очередном выпуске «Чё происходит» в своём YouTube-канале рассказал об акции ЛГБТ-активиста из Ярославля, которая прошла в День ВДВ.



— Празднующая десантура напала на ЛГБТ-активиста, который вышел на пикет, — описал историю из Ярославля Илья Варламов. — На одном из его плакатов было написано, что геи тоже служат в ВДВ. Пострадавший заявил, что получил три удара в живот и три по голове. От компании вэдэвэшников его прикрывали двое полицейских. Совершенно позорное поведение бывших десантников. Они сворой напали на человека, который совершенно ничего им не сделал. Ну стоит он с плакатом и флагом, ну написано, что геи тоже служат в ВДВ. А что, разве не служат? Ну служит какой-то процент гомосексуалов в ВДВ. И если уж внутри тебя всё так переворачивается, встань напротив с плакатом «Геи в ВДВ не служат — я проверил всех». Но мы видим, что элита российской армии сходит с ума, теряет всякие ориентиры и человеческий облик, превращаясь в какую-то свору при виде радужного флага. Правильно ли я понимаю, что условному противнику нужно просто поднять радужный флаг, чтобы деморализовать наших десантников? Возможно, в армии нужно проводить какие-то дополнительные занятия, как не реагировать на радужный флаг. Можно его просто показывать, чтобы люди к нему привыкали и спокойно на него реагировали. Я считаю, что люди, надевшие на себя форму ВДВ, не должны поддаваться на провокации и так себя вести.

