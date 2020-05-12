Заберите ваши деньги: кто имеет право на коронавирусные выплаты, которые вчера пообещал Путин

1
Для семей с детьми до трех лет
15 тысяч рублей за три месяца
Еще в первом обращении к нации глава государства объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Накануне президент расширил право на ежемесячную выплату. Теперь на неё могут рассчитывать вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Эти деньги семья получит за три месяца — с апреля по июнь.
Получить выплату смогут даже семьи, уже использовавшие маткапитал. Главное, чтобы право на него появилось до 1 июля 2020 года. Обратиться за назначением выплаты можно уже сегодня и до 1 октября 2020 года через портал госуслуг.
Как получить выплату:
- подайте заявление на «Госуслугах». Это нужно сделать один раз до 1 октября 2020 года. Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны;
- заполните информацию о детях в возрасте до 3 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении;
- укажите реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет;
- дождитесь решения по заявлению.
Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах». Срок для перечисления выплаты — три рабочих дня после положительного решения.
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На детей от 3 до 16 лет
10 тысяч рублей
С 1 июня, согласно постановлению правительства, семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет, могут рассчитывать на разовую поддержку в виде 10 тысяч рублей.
«На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.)»
Указ Владимира Путина
Если в мае или июне совпадают условия для получения дополнительной выплаты на детей до трех лет и выплаты на детей с 3 до 16 лет, на одного и того же ребенка положены два вида выплат — 5000 рублей за соответствующий месяц (май или июнь) и 10 000 рублей единовременной выплаты.
Эта мера поддержки распространяется на все семьи, независимо от того, есть у вас право на материнский капитал или нет. Обращайтесь за выплатой через портал госуслуг. На это у вас почти пять месяцев — заявление принимается до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
Как получить выплату:
- подайте заявление на «Госуслугах». Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны;
- заполните информацию о детях в возрасте от 3 до 16 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении;
- укажите реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет;
- дождитесь решения по заявлению.
Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.
Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение пяти рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах». Перечисление выплат начнется с 1 июня 2020 года.
3
Безработным родителям
Три тысячи в месяц и увеличенное минимальное пособие
— По 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев, — заявил на совещании 11 мая Владимир Путин.
Эту выплату будут назначать дополнительно к основному пособию по безработице одному из родителей, который потерял работу и зарегистрировался в центре занятости с 1 марта 2020 года.
Также безработным родителям с детьми до полутора лет вдвое увеличат минимальное пособие по уходу за ребенком. Собирать дополнительные документы не нужно — увеличенную выплату начислят автоматически, а перерасчет произойдет после принятия изменений в федеральном законе.
До конца 2020 года максимальное пособие по безработице повышено до
Один из уволенных с 1 марта родителей сможет дополнительно три месяца получать по
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Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет
5,5 тысячи (в среднем) ежемесячно
Семьям с доходом меньше одного прожиточного минимума на каждого, где воспитываются дети от трех до семи лет, полагаются отдельные пособия. Эта возможность появится с 1 июня, а не с 1 июля, как планировалось изначально.
— Семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем (подчеркиваю: в среднем) это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка
Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, пособие назначат на каждого ребенка. Чтобы посчитать, положена ли вам такая выплата, просто сложите официальные доходы семьи за последние полгода и разделите их на количество членов семьи. Если доход на одного человека не превышает прожиточного минимума, ваша семья имеет право на пособие.
Как получить выплату:
- заявление на пособие можно будет подать через портал госуслуг с июня 2020 года. При обращении за выплатой в 2020 году ее назначат с того дня, когда ребенку исполнилось три года, но не раньше 1 января 2020 года. Если подать заявление в июне 2020 года, можно получить выплату за прошедший период — начиная с января.
- Семьи с детьми от трёх до семи лет включительно смогут получать ежемесячную выплату. Суммы будут отличаться в зависимости от региона, потому что зависят от прожиточного минимума, установленного для детей на второй квартал предыдущего года.
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Надбавки соцработникам
От 10 до 60 тысяч
Дополнительные ежемесячные выплаты положены медработникам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусом, — 60 тысяч рублей. Страховые гарантии медработников будут такими же, как у военнослужащих
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала — 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми — 35 тысяч рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала — 10 и 15 тысяч рублей.
Специальная федеральная доплата устанавливается на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Она поступит на счета специалистов автоматически, никаких дополнительных документов заполнять не нужно.
6
Самозанятым
Вернут налоги и дадут один МРОТ
Самозанятость во многих регионах до 2020 года проходила в качестве эксперимента. Официально налог на доход физических лиц до этого времени платили только в четырех регионах: в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В общей сложности, по словам Владимира Путина, самозанятых, уплачивающих налоги, в 2019 году набралось около 340 тысяч человек. Им глава государства предложил полностью вернуть налог на доход.
— Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах. И число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч, — озвучил данные президент. — Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.
Но вот в каком виде вернутся самозанятым налоги и что делать, чтобы получить заветный МРОТ, пока неизвестно.
— Официального документа на этот счет нет. Скорее всего, в ближайшее время появится соответствующий федеральный закон или постановление правительства, но пока его нет, — сообщили в группе экспертов по самозанятым ФНС.
Вполне вероятно, что все эти выплаты поступят в виде баллов на бонусный счет на уплату налога (при регистрации в «Моём налоге» их дают 10 тысяч). Это будет самое элементарное и малозатратное решение. Мы сообщим вам, как только появится официальный документ по этому поводу. Также вы можете уточнить информацию по телефону горячей линии ФНС:
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Вы пытались оформить выплаты? Поделитесь опытом
«Коронавирусные» пособия впервые появились в начале апреля, и правительство каждый раз бодро отчитывается о том, что их получают тысячи людей. Мы хотим узнать у вас, получали ли вы выплаты из-за пандемии? Все прошло быстро и легко? Поделитесь своим опытом, напишите нам на почту rednews@iportal.ru.