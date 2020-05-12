Заберите ваши деньги: кто имеет право на коронавирусные выплаты, которые вчера пообещал Путин

15 тысяч рублей за три месяца

Еще в первом обращении к нации глава государства объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Накануне президент расширил право на ежемесячную выплату. Теперь на неё могут рассчитывать вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Эти деньги семья получит за три месяца — с апреля по июнь.



Получить выплату смогут даже семьи, уже использовавшие маткапитал. Главное, чтобы право на него появилось до 1 июля 2020 года. Обратиться за назначением выплаты можно уже сегодня и до 1 октября 2020 года через портал госуслуг.

Как получить выплату:



подайте заявление на «Госуслугах». Это нужно сделать один раз до 1 октября 2020 года. Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны;

заполните информацию о детях в возрасте до 3 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении;



укажите реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет;



дождитесь решения по заявлению.



Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах». Срок для перечисления выплаты — три рабочих дня после положительного решения.

