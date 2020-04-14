Уменьшение числа авиарейсов и сокращение передвигающегося автотранспорта из-за пандемии коронавируса положительно сказалось на экологическом состоянии планеты. И в целом на жизни. В том числе наметились изменения и в Ярославской области.
Во-первых, значительно снизилось количество других вирусных заболеваний, например, гриппа и ОРВИ. Медики это связывают с тем, что в последнее время люди серьёзнее стали относиться к гигиене, отсюда и падение. Во-вторых, в регионе стало существенно меньше ДТП, так как многие ушли на самоизоляцию и транспорта на дорогах поубавилось. Ну, и в-третьих, хорошие новости сообщают не только мировые, но и местные экологи — в регионе существенно снизилось количество выхлопов от автомобилей, а также выбросов в воздух и в воду от предприятий.
— Повезло не только людям, но и животным, — уверена заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Из-за снижения трафика машин и пешеходов очень комфортно гнездиться птицам. Они выбирают себе хорошие места в городской черте, где могут спокойно откладывать яйца и выводить потомство. Комфортнее от таких изменений стало многим животным.
При этом дикие животные теперь могут забредать в город, в основном на окраины. В первую очередь речь идёт о кабанах, лисах и лосях.
— Но сильно бояться их не стоит, — заверила Елена Анашкина. — Во-первых, потому что массового нашествия их всё равно не будет, а во-вторых, если животное не заражено бешенством, то оно не будет просто так нападать на человека. Главное — не делать никаких резких движений, не приближаться и спокойно уйти подальше.
Напомним, в Ярославской области сейчас действует режим самоизоляции. Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто бесцельно разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы.
По последним данным, в Ярославской области коронавиусом заболели 27 человек: 7 из них полностью выздоровели и 20 находятся на лечении. Подтверждения предположительно положительных анализов ожидает ещё 21 человек.