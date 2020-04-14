— Повезло не только людям, но и животным, — уверена заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Из-за снижения трафика машин и пешеходов очень комфортно гнездиться птицам. Они выбирают себе хорошие места в городской черте, где могут спокойно откладывать яйца и выводить потомство. Комфортнее от таких изменений стало многим животным.



При этом дикие животные теперь могут забредать в город, в основном на окраины. В первую очередь речь идёт о кабанах, лисах и лосях.



— Но сильно бояться их не стоит, — заверила Елена Анашкина. — Во-первых, потому что массового нашествия их всё равно не будет, а во-вторых, если животное не заражено бешенством, то оно не будет просто так нападать на человека. Главное — не делать никаких резких движений, не приближаться и спокойно уйти подальше.



Напомним, в Ярославской области сейчас действует режим самоизоляции. Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто бесцельно разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы.

