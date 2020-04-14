В Ярославской области выявили 9 новых сомнительных тестов на коронавирус. Но выздоровел 7-й человек

Ярославские медики вылечили ещё одного человека от коронавируса, пациент уже выписан из больницы.
— Новых подтверждённых нет, но есть девять новых условно положительных тестов на инфекцию, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Общая статистика за весь период такая:
- с подтверждённым диагнозом — 27 человек;
- выздоровевших — 7;
- на лечении — 20 пациентов (в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве);
- обследован за сутки — 751 человек;
- в обязательной изоляции — 123 человека;
- предварительно положительный 21 тест.