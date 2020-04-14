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Срочно 21 сомнительный тест на коронавирус в Ярославле
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В Ярославской области выявили 9 новых сомнительных тестов на коронавирус. Но выздоровел 7-й человек

Обновлённая информация по распространению COVID-19 в регионе на 14 апреля

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Сейчас в Ярославской области подтверждения сомнительных тестов анализов на коронавирус ждёт 21 человек

Сейчас в Ярославской области подтверждения сомнительных тестов анализов на коронавирус ждёт 21 человек

Ярославские медики вылечили ещё одного человека от коронавируса, пациент уже выписан из больницы.

— Новых подтверждённых нет, но есть девять новых условно положительных тестов на инфекцию, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Общая статистика за весь период такая:

  • с подтверждённым диагнозом — 27 человек;
  • выздоровевших — 7;
  • на лечении — 20 пациентов (в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве);
  • обследован за сутки — 751 человек;
  • в обязательной изоляции — 123 человека;
  • предварительно положительный 21 тест.

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